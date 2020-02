Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score gironi A, B, C (25^ giornata)

Nuovo appuntamento con i risultati di Serie C: è la 25^ giornata e come sempre è un piatto ricco quello di domenica. Il 9 febbraio vivremo tante partite per i gironi A, B e C e sarà davvero interessante gettare uno sguardo alla classifica di ciascun raggruppamento valutando in che modo sarà modificata. Ormai ci stiamo avvicinando ai verdetti di fine stagione, ma tutte le squadre coinvolte hanno ancora margine per cambiare il loro destino; particolarmente interessante la sfida per la promozione diretta che coinvolge due dei tre gruppi (nel girone A il Monza ha sostanzialmente fatto il vuoto da tempo, e non dovrebbe avere problemi a centrare l’obiettivo). Adesso però è arrivato il momento di valutare quali siano le partite che si giocano oggi (si parte alle ore 15:00, seconda tornata di sfide alle ore 17:30), dunque valutiamo in maniera più approfondita i risultati di Serie C per la 25^ giornata provando a sciorinarne i temi principali.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Serie C tornano a giocare le grandi protagoniste della stagione: il Monza è ospite del Siena che all’andata aveva inflitto ai brianzoli quella che rimane l’unica sconfitta in campionato. La squadra di Cristian Brocchi ormai naviga verso la promozione diretta, e aspetta solo il momento giusto per festeggiare: i punti di vantaggio sul Pontedera entrando in questa giornata sono 17, 7 di questi sono stati guadagnati nelle ultime tre giornate quando i granata hanno calato il loro rendimento. Curioso notare come davanti nessuna sia riuscita a vincere con costanza; nel girone B invece i punti che il Vicenza difende sulla Reggio Audace sono 5, i veneti vanno a Pesaro mentre gli emiliani sono impegnati nel derby di Carpi, che è anche un big match che potrebbe fare il gioco della capolista, qualora le due squadre dovessero togliersi punti a vicenda o i biancorossi, che sono a -9, avere la meglio. Nel girone C avremo lo splendido derby pugliese Monopoli Bari, con i galletti che si sono portati sotto la Reggina e continuano a sperare nel sorpasso; non sarà immediato perché gli amaranto viaggiano, intanto la squadra di Vincenzo Vivarini vuole tenere a distanza lo stesso Monopoli e la Ternana, che sono le principali avversarie per il secondo posto. Tra poco si gioca, e dunque potremo tornare a lasciar parlare i campi per i risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 15:00 Juventus AlbinoLeffe

Ore 15:00 Novara Gozzano

Ore 15:00 Olbia Carrarese

Ore 15:00 Pianese Pro Patria

Ore 15:00 Renate Pistoiese

Ore 17:30 Arezzo Como

Ore 17:30 Giana Erminio Alessandria

Ore 17:30 Lecco Pergolettese

Ore 17:30 Siena Monza

CLASSIFICA GIRONE A

Monza 59

Pontedera 42

Renate 40

Carrarese 39

Siena 37

Novara 35

AlbinoLeffe, Alessandria 34

Arezzo, Pistoiese 32

Pro Patria, Como 31

Juventus U23 29

Pro Vercelli 28

Lecco 25

Pianese 23

Pergolettese 21

Giana Erminio 20

Gozzano 19

Olbia 16

GIRONE B

Ore 15:00 Carpi Reggio Audace

Ore 15:00 Fermana Sudtirol

Ore 15:00 Modena Sambenedettese

Ore 15:00 Vis Pesaro Vicenza

Ore 17:30 Arzignano Triestina

Ore 17:30 Cesena Padova

Ore 17:30 Gubbio Rimini

Ore 17:30 Ravenna Piacenza

Ore 17:30 Virtus Verona Imolese

CLASSIFICA GIRONE B

Vicenza 56

Reggio Audace 51

Carpi 47

Sudtirol 45

Padova 43

Feralpisalò 40

Piacenza 38

Modena 34

Sambenedettese, Triestina 33

Virtus Verona 29

Vis Pesaro, Fermana, Cesena 26

Gubbio 25

Ravenna 24

Imolese 22

Arzignano 21

Fano 18

Rimini 16

GIRONE C

Ore 15:00 Casertana Bisceglie

Ore 15:00 Picerno Vibonese

Ore 15:00 Rende Paganese

Ore 15:00 Sicula Leonzio Potenza

Ore 17:30 Cavese Catania

Ore 17:30 Monopoli Bari

Ore 17:30 Virtus Francavilla Avellino

Ore 17:30 Viterbese Teramo

CLASSIFICA GIRONE C

Reggina 56

Bari 50

Ternana 48

Monopoli 47

Potenza 45

Catanzaro 38

Teramo 37

Catania 33

Viterbese, Cavese 32

Virtus Francavilla, Paganese 30

Casertana, Avellino 29

Vibonese 28

Picerno 25

Bisceglie 18

Rende 15

Sicula Leonzio 13

Rieti (-5) 12



