RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: da dove si riparte? Live score (2 settembre 2023)

Oggi al centro dell’attenzione per i risultati Serie C avremo soprattutto il girone B grazie a quattro partite del raggruppamento dell’Italia centrale, che d’altronde era già stato protagonista ieri sera con altri cinque incontri. Vogliamo allora ricordare che nello scorso campionato proprio il girone B fu quello più appassionante, con una bellissima sfida a tre per la promozione fra Reggiana, Cesena e Virtus Entella, vinta infine con 81 punti dalla squadra di Reggio Emilia, che in questo modo riuscì a precedere romagnoli e liguri, appaiati invece a quota 79 e quindi appena due lunghezze alle spalle della capolista promossa in Serie B.

Notizie molto meno positive per il Siena, che fu penalizzato di 6 punti rimanendo fuori dai playoff ma soprattutto poi in estate non iscritto per il nuovo campionato di Serie C 2023-2024, mentre le tre retrocesse sul campo dal girone B di Serie C verso la Serie D furono San Donato Tavarnelle tramite i playout, Imolese (penalizzata di 7 punti) ed infine il fanalino di coda Montevarchi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI IN CAMPO GIRONE B E GIRONE C

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, sabato 2 settembre: con la prima giornata si apre infatti la grande avventura del campionato di Serie C 2023-2024 e già ieri sera abbiamo scoperto che sarà molto più “spezzatino” (per usare il termine ormai abituale nel gergo calcistico), cioè con le partite sparpagliate su molti orari e anche giorni diversi, perché da quest’anno si farà ampio uso anche degli anticipi al venerdì e dei posticipi al lunedì, naturalmente con meno partite che resteranno quindi al sabato e alla domenica.

Nello specifico di oggi, sabato 2 settembre 2023, dobbiamo infatti notare che i risultati Serie C ci proporranno “solo” sei partite, tutte collocate nella fascia delle ore 20.45. La parte del leone toccherà al girone B, che d’altronde ha anche già vissuto ben cinque partite ieri e ne aggiungerà altre quattro questa sera: per la precisione, il sabato del girone B di Serie C sarà oggi in compagnia di Entella Ancona, Pescara Juventus U23, Recanatese Torres e Spal Vis Pesaro, che daranno un volto quasi completo alla classifica di questo gruppo, al quale mancherà poi solo un posticipo domani.

RISULTATI SERIE C, TUTTE LE PARTITE

Per il resto, oggi i risultati Serie C per la prima giornata di campionato ci offriranno solamente altre due partite del girone C, che già altrettante ne ha vissute ieri per poi completarsi domani. In quello che tradizionalmente è il girone dell’Italia meridionale per il campionato di Serie C, potremo quindi seguire – fermo restando l’orario d’inizio che sarà sempre quello delle ore 20.45 – gli incontri Audace Cerignola Messina e Avellino Latina, ma la classifica in questo caso sarà più significativa solo domani.

Gli orari sono una delle novità principali (sarà gradita oppure allo stadio se ne risentirà?) di un campionato di Serie C che ancora una volta ha dovuto vivere un’estate complicata, con alcune società che hanno alzato bandiera bianca e altre che invece sono subentrate. La novità più curiosa potrebbe essere quella relativa alla nascita della seconda squadra Under 23 dell’Atalanta, che però farà il suo debutto domani: questo weekend è tutto una scoperta…

RISULTATI SERIE C, 1^ GIORNATA

GIRONE B

ore 20.45

Entella Ancona

Pescara Juventus U23

Recanatese Torres

Spal Vis Pesaro

CLASSIFICA

Carrarese, Pontedera, Arezzo 3

Gubbio, Pineto, Lucchese, Perugia 1

Rimini, Sestri Levante, Fermana 0

GIRONE C

ore 20.45

Audace Cerignola Messina

Avellino Latina

CLASSIFICA

Crotone, Giugliano 3

Sorrento, Catania 0











