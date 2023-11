RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: via a Sestri Levante Olbia (domenica 26 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: SI PARTE CON SESTRI LEVANTE OLBIA

Tutto è pronto per Sestri Levante Olbia, che aprirà la domenica in compagnia dei risultati di Serie C, allora noi parliamo del girone B però con uno sguardo soprattutto all’altra partita della domenica in questo gruppo, cioè Torres Gubbio, perché i sardi sono capolista insieme al Cesena dopo le precedenti quattordici giornate del campionato di Serie C 2023-2024. Ricordiamo che la Torres era partita fortissimo, con addirittura sette vittorie consecutive, poi c’è stata una fase di alti e bassi caratterizzata da un successo, tre pareggi e una sconfitta in cinque partite prima della ripartenza dovuta alle ultime due affermazioni consecutive contro Ancona e Vis Pesaro. Ecco allora che la Torres può sicuramente ambire a un campionato da grande protagonista, magari sfruttando anche il fatto di avere meno pressioni rispetto a piazze sulla carta più ambiziose come il Cesena. A proposito di Sardegna, adesso sono i cugini dell’Olbia a reclamare la nostra attenzione con il lunch match di questa domenica, che riaprirà il quadro dei risultati Serie C per questa intensa quindicesima giornata! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C: NUOVA DOMENICA DI CALCIO

Sarà una domenica più povera di partite rispetto al solito per i risultati Serie C, ma comunque il 26 novembre 2023 ci offrirà nove incontri in tutti i gironi del campionato di Serie C 2023-2024, per cui non mancheranno comunque spunti molto interessanti per le classifiche di tutti i gruppi della Serie C, che ormai comincia ad avvicinarsi alla metà del proprio lungo cammino della stagione regolare di questo torneo.

Rispettando l’ordine cronologico, possiamo cominciare dal girone A per scoprire cosa ci offrirà la domenica in compagnia dei risultati Serie C della quindicesima giornata. Il girone più settentrionale ha già disputato sette partite fra venerdì e sabato ed avrà infine anche un posticipo al lunedì, per cui nelle prossime ore resta solo un doppio appuntamento alle ore 14.00, quando avranno inizio Fiorenzuola Giana Erminio e Lumezzane Novara, con punti in palio che saranno pesanti soprattutto per la lotta salvezza.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui risultati Serie C attesi nella domenica della quindicesima giornata, possiamo passare naturalmente al girone B. Anche nel gruppo che rappresenta l’Italia centrale sono già state giocate sette partite e ci sarà un posticipo al lunedì sera, per cui la domenica ci dovrà proporre solamente due partite: attenzione perché inizierà già alle ore 12.30 Sestri Levante Olbia, mentre l’appuntamento con la capolista sarà alle ore 14.00, quando attendiamo il fischio d’inizio per il match Torres Gubbio.

Infine, sarà sicuramente il girone C ad attirare in maniera particolare la nostra attenzione sui risultati Serie C, perché il gruppo che rappresenta l’Italia meridionale arricchirà la domenica con ben cinque partite che costituiscono quindi esattamente la metà del programma del turno. Alle ore 16.15 potremo seguire Crotone Potenza e Giugliano Catania, mentre alle ore 18.30 ecco ben tre partite in contemporanea, cioè Picerno Avellino, Sorrento Monopoli e Turris Audace Cerignola.

RISULTATI SERIE C, 15^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.00

Fiorenzuola Giana Erminio

Lumezzane Novara

GIRONE B

ore 12.30

Sestri Levante Olbia

ore 14.00

Torres Gubbio

GIRONE C

ore 16.15

Crotone Potenza

Giugliano Catania

ore 18.30

Picerno Avellino

Sorrento Monopoli

Turris Audace Cerignola











