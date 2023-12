Risultati Serie C, classifiche/ Via alle prime partite! Diretta gol live score (oggi 2 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA

Eccoci pronti a seguire le partite delle ore 16.15 che aprono questo sabato in compagnia dei risultati di Serie C. La parte del leone tocca al girone B, dove rischia di esserci già una netta spaccatura tra le due capolista e le inseguitrici in classifica, staccate come minimo di nove punti, che è il gap della Carrarese terza in classifica nei confronti di Cesena e Torres. Seguiremo allora nelle prossime ore con la massima attenzione Carrarese Recanatese, perché pure i marchigiani sono in zona playoff con un buon bottino di 22 punti, ma evidentemente una mancata vittoria della Carrarese rischierebbe di spalancare ancora di più la strada a una fuga a due di romagnoli e sardi.

Sta invece soffrendo decisamente più del previsto la Spal, per cui sarà da seguire con la massima attenzione oggi anche la partita che vedrà i ferraresi impegnati sul campo del Gubbio. Ci diranno naturalmente tutti i campi coinvolti che cosa succederà oggi, noi adesso cediamo la parola ai protagonisti per il sabato in compagnia dei risultati di Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA CAPOLISTA

Abbiamo già accennato al fatto che oggi per i risultati Serie C sarà protagonista una delle due capolista del girone B, cioè il Cesena, che ospiterà a metà pomeriggio la Juventus U23 allo stadio Manuzzi, mentre la Torres giocherà domani pomeriggio, in trasferta ma contro la Fermana che è il fanalino di coda del gruppo dell’Italia centrale. Sarà quindi un duello a distanza, di certo il cammino finora è stato ottimo sia per i romagnoli sia per isardi, con undici vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta nelle prime quindici giornate del campionato, che sono naturalmente già un banco di prova più che attendibile.

Per quanto riguarda il Cesena, l’imbattibilità è lunga perché la sconfitta fu alla prima giornata ad Olbia, ma da quel momento in poi ci sono stati solamente tre pareggi a rallentare leggermente la marcia dei romagnoli. Si avvicina lo scontro diretto che sarà domenica 17 dicembre proprio al Manuzzi, chissà se Cesena e Torres ci arriveranno alla pari oppure se qualcuna perderà contatto dalla rivale già nelle due giornate che precedono lo scontro diretto al vertice… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN RICCO SABATO

I risultati Serie C ci terranno compagnia oggi, sabato 2 dicembre 2023, con partite in tutti i tre gironi che naturalmente compongono il campionato di Serie C 2023-2024, che disputa in questo weekend di inizio dicembre la sua sedicesima giornata, dunque siamo sempre più vicini alla metà del cammino della stagione regolare, con la fine del girone d’andata che è infatti in programma per il weekend appena precedente al Natale. La posta in palio nelle classifiche dei gironi si fa sempre più alta e quindi il programma è intrigante.

Cominciamo dal girone A, in ordine alfabetico, anche se il gruppo dell’Italia settentrionale sarà decisamente più protagonista domani dei risultati Serie C, mentre nelle prossime ore ci saranno solamente un paio di anticipi, entrambi fissati con il calcio d’inizio alle ore 18.30, quando potremo quindi seguire il derby lombardo Pro Patria Atalanta U23 e anche Virtus Verona Triestina, con i giuliani che sono la squadra da seguire con la massima attenzione per la lotta promozione, dal momento che sono terzi pur con una partita da recuperare.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Decisamente più “pesante” sarà il sabato del girone B, che sicuramente sarà il mattatore dei risultati Serie C nelle prossime ore grazie a ben sei partite, cominciando dalle ore 16.15, quando sarà il momento di dare il via a Cesena Juventus U23 ed Entella Pescara, quindi con in campo una delle due capolista del gruppo dell’Italia centrale; ecco poi alle ore 18.30 un bel tris rappresentato da Ancona Pontedera, Carrarese Recanatese e Gubbio Spal, infine ci sarà spazio anche per un incontro alle ore 20.45, cioè il bel derby toscano Arezzo Lucchese.

Infine, sarà appena un antipasto quello con il girone C per i risultati Serie C, dal momento che il gruppo dell’Italia meridionale sarà protagonista soprattutto fra domenica e lunedì, mentre oggi pomeriggio ci sarà un solo anticipo: appuntamento quindi alle ore 16.15 con Monterosi Tuscia Messina. Classifica alla mano, sarà una partita già delicatissima per la lotta salvezza, quindi in realtà la posta in palio sarà molto alta pure qui…

RISULTATI SERIE C: 16^ GIORNATA

GIRONE A

ore 18.30

Pro Patria Atalanta U23

Virtus Verona Triestina

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 35

Padova 33

Triestina 30

Pro Vercelli, Vicenza 25

Virtus Verona 24

Atalanta U23 23

Trento 22

Giana Erminio 21

Renate 20

Legnago Salus, Albinoleffe 19

Lumezzane 18

Arzignano, Pergolettese 17

Pro Sesto 15

Pro Patria 14

Alessandria 12

Fiorenzuola, Novara 10

GIRONE B

ore 16.15

Cesena Juventus U23 0-0

Entella Pescara 0-0

ore 18.30

Ancona Pontedera

Carrarese Recanatese

Gubbio Spal

ore 20.45

Arezzo Lucchese

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena, Torres 36

Carrarese 27

Perugia 26

Pineto, Recanatese 22

Pescara 21

Gubbio, Pontedera, Ancona 20

Rimini, Arezzo 18

Entella 17

Lucchese, Olbia 16

Vis Pesaro 15

Juventus U23 14

Spal, Sestri Levante 13

Fermana 7

GIRONE C

ore 16.15

Monterosi Tuscia Messina 0-0

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 32

Picerno, Benevento 29

Casertana 27

Avellino 26

Latina, Crotone 25

Taranto 23

Catania, Foggia, Audace Cerignola 21

Giugliano 19

Monopoli, Potenza 18

Sorrento 16

Virtus Francavilla 15

Turris 14

Acr Messina 11

Brindisi 10

Monterosi 9











