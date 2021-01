Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score (20^ giornata, 24 gennaio)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO PER LA 20^ GIORNATA

Eccoci pronti a vivere un’altra domenica ricchissima di emozioni con i risultati Serie C: il campionato di terza serie sta vivendo un weekend significativo, perché siamo giunti alla ventesima giornata che è il primo turno del girone di ritorno. Di conseguenza, entriamo nella seconda metà del cammino della Serie C 2020-2021, anche se – dopo le tre partite disputate anche mercoledì – restano ancora alcuni recuperi prima di poter affermare che l’andata sia chiusa del tutto. Questa è d’altronde la situazione in epoca Covid, il calcio va avanti e scopriamo allora che cosa ci riserveranno i risultati Serie C nelle prossime ore, cominciando dal girone A il cui piatto forte a dire il vero sarà il posticipo del lunedì sera tra Como e Renate, con la seconda in classifica che ospita i brianzoli capolista. Oggi comunque il girone A scenderà in campo già alle ore 12.30 con Pro Patria Carrarese, seguita alle ore 15.00 da Alessandria Pistoiese, Giana Erminio Lecco, Grosseto Piacenza e Pergolettese Lucchese, poi alle ore 17.00 Pontedera Olbia ed infine alle ore 17.30 Pro Sesto Juventus U23.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: TUTTE LE PARTITE

Presentando i risultati Serie C, adesso naturalmente andiamo ad indicare quali sono le otto partite che nelle prossime ore ci attendono invece per quanto riguarda il girone B, caratterizzato da un grandissimo equilibrio al vertice della classifica. Già alle ore 12.30 avremo Modena Gubbio, seguita alle ore 15.00 da Fano Perugia, Legnago Salus Vis Pesaro, Mantova Fermana, Matelica Triestina, Sambenedettese Carpi e Sudtirol Ravenna, una fascia dunque molto folta e che lascerà alle ore 17.30 un solo posticipo, cioè Cesena Virtus Verona. Infine, spazio naturalmente anche per il girone C, che essendo il gruppo rimasto a 19 squadre a causa del fallimento del Trapani, vedrà oggi riposare la Casertana. Dopo i due anticipi di ieri, oggi si parte alle ore 12.30 con Palermo Teramo, seguita alle ore 15.00 da Bari Virtus Francavilla, Paganese Catania, Vibonese Cavese e Viterbese Ternana, mentre alle ore 17.30 avremo Bisceglie Foggia e Turris Avellino.

RISULTATI SERIE C, 20^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12.30

Pro Patria Carrarese

Ore 15.00

Alessandria Pistoiese

Giana Erminio Lecco

Grosseto Piacenza

Pergolettese Lucchese

Ore 17.00

Pontedera Olbia

Ore 17.30

Pro Sesto Juventus U23

GIRONE B

Ore 12.30

Modena Gubbio

Ore 15.00

Fano Perugia

Legnago Salus Vis Pesaro

Mantova Fermana

Matelica Triestina

Sambenedettese Carpi

Sudtirol Ravenna

Ore 17.30

Cesena Virtus Verona

GIRONE C

Ore 12.30

Palermo Teramo

Ore 15.00

Bari Virtus Francavilla

Paganese Catania

Vibonese Cavese

Viterbese Ternana

Ore 17.30

Bisceglie Foggia

Turris Avellino



