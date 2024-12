RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: OGGI BEN 14 PARTITE

Prima della sosta per le festività natalizie, i risultati Serie C promettono di farci divertire parecchio oggi, domenica 22 dicembre 2024, grazie a ben quattordici partite che saranno in programma nelle prossime ore per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2024-2025, la prima del girone di ritorno. L’appuntamento è fin dall’ora di pranzo e proseguirà fino a sera, quindi adesso è meglio andare subito a scoprire che cosa ci attende nei tre gruppi della Serie C in questa domenica dall’atmosfera speciale…

Per quanto riguarda il girone A, come era già successo ieri avremo in contemporanea tutte le partite della domenica per i risultati Serie C: avranno infatti inizio tutte alle ore 15.00 Caldiero Terme AlbinoLeffe, Giana Erminio Vicenza, Pergolettese Pro Vercelli e Trento Padova, con quest’ultima che sarà sicuramente la partita di cartello, con la capolista reduce dalla vittoria nel recupero contro l’Union Clodiense, attesa tuttavia da una trasferta non banale.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SCOPRIAMO TUTTO IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA

Particolarmente intensa sarà la programmazione del girone B per quanto riguarda i risultati Serie C, dal momento che avremo da seguire ben sei partite a cominciare dalle ore 15.00, quando avranno inizio Campobasso Arezzo, Milan Futuro Entella e Pescara Ternana, che sarà senza dubbio il meraviglioso big-match, sfida al vertice fra le due capolista; si proseguirà poi alle ore 17.30 con Perugia Pianese e Vis Pesaro Torres, infine si giocherà anche alle ore 19.45 grazie al posticipo Rimini Carpi.

Saranno quattro le partite della domenica per i risultati Serie C nel girone C, a cominciare da un lunch match perché alle ore 12.30 potremo seguire Potenza Messina, mentre le altre tre sfide del giorno nel gruppo più meridionale saranno in contemporanea fra loro alle ore 17.30, quando infatti sarà in programma il fischio d’inizio per Avellino Picerno, Catania Sorrento e Taranto Giugliano.

RISULTATI SERIE C, 20^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15.00

Caldiero Terme AlbinoLeffe

Giana Erminio Vicenza

Pergolettese Pro Vercelli

Trento Padova

GIRONE B

ore 15.00

Campobasso Arezzo

Milan Futuro Entella

Pescara Ternana

ore 17.30

Perugia Pianese

Vis Pesaro Torres

ore 19.45

Rimini Carpi

GIRONE C

ore 12.30

Potenza Messina

ore 17.30

Avellino Picerno

Catania Sorrento

Taranto Giugliano