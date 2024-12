VIDEO UNION CLODIENSE PADOVA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Sandrini il Padova si aggiudica l’ennesimo successo superando in trasferta l’Union Clodiense per 2 a 1 come vedremo nelle immagini del video Union Clodiense Padova con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i biancoscudati suonano la carica immediatamente all’8′ con una conclusione fuori misura tentata da Liguori.

Risultati Coppa Italia Serie C/ Passano Rimini e Trapani! Diretta gol live score (18 dicembre 2024)

Gli ospiti non accennano a calare d’intensità per quanto riguarda le loro sortite offensive e, dopo la sostituzione per infortunio di Biondi con Maniero al 21′ causata da un infortunio tra gli ospiti e l’azione poco fortunata di Kirwan del 23′, riescono a spezzare l’equilibrio con il gol realizzato al 32′ da Bortolussi, assistito dal solito Liguori.

Diretta/ Union Clodiense Padova (risultato finale 1-2): Sinn accorcia inutilmente! (Serie C 18 dicembre 2024)

Nel secondo tempo la retroguardia di casa si salva intercettando un tentativo di Kirwan al 48′ ma ci pensa invece Bortolussi, completando la doppietta personale, a siglare il gol del raddoppio che si rivelerà poi decisivo su suggerimento di Fusi al 56′. Nel finale gli sforzi prodotti dai granata di mister Andreucci si concretizzano nella rete segnata vanamente da Sinn, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, accorciando le distanze nel recupero al 90’+4′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giorgio Vergaro della sezione di Bari ha estratto il cartellino giallo per una sola volta in modo tale da ammonire Munaretto al 51′ nell’Union Clodiense. I tre punti derivanti dal successo ottenuto nel recupero della diciottesima giornata di campionato garantiscono al Padova di raggiungere quota 51 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre l’Union Clodiense rimane incollata ai suoi 10 punti.

DIRETTA/ Latina Audace Cerignola (risultato finale 0-1): colpaccio pugliese! (16 dicembre 2024)

VIDEO UNION CLODIENSE PADOVA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS