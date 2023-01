RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: focus sulla lotta salvezza, live score

RISULTATI SERIE C: LA LOTTA SALVEZZA

Parlando dei risultati Serie C, abbiamo già messo in evidenza la bellissima lotta al vertice della classifica per quanto riguarda il girone A, dove invece in coda è scattato l’allarme rosso per la Triestina, blasonato fanalino di coda con appena 15 punti al proprio attivo in classifica e una posizione che preoccupa sempre più. Infatti settimana scorsa è arrivata una dolorosa sconfitta casalinga contro l’Arzignano, mentre Trento e Piacenza hanno cominciato benissimo il nuovo anno, vincendo entrambe in trasferta rispettivamente sui campi di Pro Vercelli e Virtus Verona ed isolando in questo modo la Triestina sempre di più all’ultimo posto, che alla fine del campionato significherà immediata retrocessione in Serie D.

Molto più difficile è invece dire fin dove si rischia in ottica playout, perché le distanze a metà classifica sono talmente brevi che pure chi al momento occupa posizioni in zona playoff potrebbe essere ancora a rischio. Ne vedremo delle belle ancora molto a lungo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI IL GIRONE A!

I risultati Serie C tornano protagonisti oggi, sabato 14 gennaio 2023: sarà un pomeriggio molto intenso, perché la ventiduesima giornata partirà con ben dodici partite al sabato, cioè il girone A per intero ma anche un anticipo a testa sia nel girone B sia nel girone C, dunque tutti i gruppi del campionato di Serie C 2022-2023 saranno almeno parzialmente coinvolti in questo sabato del terzo turno del girone di ritorno, che è invece la seconda giornata del nuovo anno solare dopo la pausa natalizia.

Per aprire la nostra panoramica sui risultati Serie C per la ventiduesima giornata vogliamo allora citare innanzitutto gli anticipi: alle ore 14.30 il girone B ci proporrà Rimini Virtus Entella, partita decisamente intrigante per l’obiettivo playoff condiviso da romagnoli e liguri, ma per l’Entella ci potrebbe ancora essere qualche speranza anche di lottare per il primato, a patto di vincere oggi. Sempre alle ore 14.30, ecco per il girone C il derby pugliese Virtus Francavilla Foggia, con i padroni di casa che vorranno avvicinare la zona playoff e gli ospiti che invece vogliono consolidarsi al suo interno.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Naturalmente però nei risultati Serie C oggi sarà il girone A ad avere il ruolo di protagonista assoluto, proponendo tutte le dieci partite della sua ventiduesima giornata: si comincerà alle ore 14.30 con AlbinoLeffe Pergolettese, Arzignano Pro Sesto, Padova Juventus U23, Pordenone Virtus Verona e Triestina Novara, mentre le altre cinque partite avranno il fischio d’inizio alle ore 17.30 e per la precisione si tratterà di FeralpiSalò Piacenza, Lecco Vicenza, Mantova Pro Patria, Renate Pro Vercelli e SG City Nova Trento.

Siamo allora davvero molto curiosi di scoprire come potrà evolvere l’incerta classifica del girone A di Serie C, in particolare per quanto riguarda l’emozionante lotta al vertice, che vede FeralpiSalò e Pordenone appaiate al comando con 39 punti dopo il colpaccio friulano di domenica scorsa sul campo della Juventus U23 unito al pareggio della FeralpiSalò contro la Pro Patria, senza dimenticare che il Vicenza è terzo ma con un solo punto di ritardo dalla coppia in testa. Cosa succederà oggi?

RISULTATI SERIE C, 22^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.30

AlbinoLeffe Pergolettese

Arzignano Pro Sesto

Padova Juventus U23

Pordenone Virtus Verona

Triestina Novara

ore 17.30

FeralpiSalò Piacenza

Lecco Vicenza

Mantova Pro Patria

Renate Pro Vercelli

SG City Nova Trento

CLASSIFICA GIRONE A

Pordenone, FeralpiSalò 39

Vicenza 38

Pro Sesto, Lecco 35

Renate 34

Pro Patria 33

Novara 31

Arzignano 29

Padova 28

Padova, Albinoleffe 27

Juventus U23 26

Pergolettese 25

SG City Nova, Mantova 24

Virtus Verona 23

Trento 20

Piacenza 19

Triestina 15

GIRONE B

ore 14.30

Rimini Virtus Entella

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 46

Cesena 41

Gubbio, Entella 39

Pontedera 36

Ancona 35

Carrarese 33

Fiorenzuola, Lucchese 32

Rimini, Siena 31

Fermana 26

Torres 24

Recanatese 22

San Donato, Vis Pesaro 19

Alessandria. Olbia 18

Montevarchi 17

Imolese 16

GIRONE C

ore 14.30

Virtus Francavilla Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 57

Crotone 51

Pescara 39

Juve Stabia 33

Audace Cerignola 31

Picerno 30

Foggia 29

Giugliano, Avellino, Latina 28

Taranto 27

Monopoli 26

Virtus Francavilla, Potenza 25

Gelbison 24

Monterosi Tuscia 22

Turris 21

Viterbese 17

Fidelis Andria 16

Messina 14











