RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Focus sulla giovane Dea! Diretta gol live score (29 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: IL PUNTO SUI NERAZZURRI

Dall’Avellino all’Atalanta U23, la nostra panoramica sulle squadre che saranno coinvolte stasera nelle partite per i risultati di Serie C infatti ci porta a parlare della seconda squadra della società nerazzurra orobica, che partecipa quest’anno per la prima volta al campionato di Serie C e lo sta facendo più che bene.

Risultati Serie C, Classifiche/ pareggio del Monopoli! Diretta gol live score (28 gennaio 2024)

Infatti la seconda squadra dell’Atalanta è arrivata a questo turno di fine gennaio con il quarto posto in classifica a quota 37 punti, un rendimento ad esempio decisamente migliore rispetto alla Juventus “cadetta” nel girone B, ancora più confortante se si pensa appunto che questo è il primo anno per l’Atalanta U23, con qualche difficoltà iniziale che si era notata nelle prime giornate del campionato, ma che poi i giovani nerazzurri hanno saputo superare in maniera brillante. Il derby casalingo contro il Renate può essere l’occasione per consolidarsi ancora di più in posizioni di vertice, poi ai playoff l’Atalanta U23 potrebbe provare a scrivere quella che sarebbe davvero una pagina di storia… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie C, classifiche/ Perugia e Pescara ok! Diretta gol live score (23^ giornata, 27 gennaio 2024)

GLI ULTIMI POSTICIPI

I risultati Serie C ci terranno compagnia anche questa sera, lunedì 29 gennaio 2024, perché ci sono ancora un paio di posticipi da vivere prima di far calare il sipario sulla ventitreesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024. Poca quantità ma grande qualità, perché si tratterà di due derby regionali e in campo scenderanno squadre con obiettivi ambiziosi nelle classifiche dei rispettivi gruppi, cioè il girone A e il girone C.

Andiamo allora subito a scoprire che cosa ci riserverà oggi il programma della ventitreesima giornata per i risultati Serie C: alle ore 20.30 appuntamento con Atalanta U23 Renate, derby lombardo naturalmente valido per il girone A che comprende le squadre dell’Italia settentrionale; un quarto d’ora più tardi, alle ore 20.45 è atteso invece il fischio d’inizio per Avellino Sorrento, derby campano evidentemente valido per il girone C, il gruppo dell’Italia meridionale.

Risultati Serie C, Classifiche/ vittoria inaspettata! Diretta gol live score (oggi 26 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: FOCUS AVELLINO

Tra le squadre protagoniste stasera dei risultati Serie C, possiamo mettere in copertina l’Avellino, che infatti entrando nella ventitreesima giornata di campionato era la seconda forza del girone C con 41 punti al proprio attivo, quattro lunghezze dietro la capolista Juve Stabia. In questo gruppo c’è un maggior equilibrio e livellamento di valori, l’incertezza regna sovrana e sicuramente l’Avellino è tra le formazioni che possono puntare alla promozione diretta, ma il gruppo alle spalle delle Vespe è ancora compatto e in pochi punti si passa dal secondo al settimo posto.

Meglio quindi non fare troppi calcoli, a maggior ragione perché le rivali hanno già giocato tutte: l’Avellino deve rispondere provando a vincere il derby, sfruttando il fattore campo contro un pur ottimo Sorrento, che infatti a sua volta è in zona playoff con 32 punti e cerca quindi un risultato di prestigio nella trasferta allo stadio Partenio per rafforzare ulteriormente la propria posizione. Per l’Avellino tuttavia serve vincere in casa per lanciare con maggior forza la propria rincorsa al primato e al sospirato ritorno in Serie B.

RISULTATI SERIE C, 23^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.30 Atalanta U23 Renate

CLASSIFICA

Mantova 57

Padova 50

Triestina 46

Atalanta U23 37

Pro Vercelli 36

Vicenza 34

Virtus Verona 33

Lumezzane 32

Giana Erminio 31

AlbinoLeffe 30

Pro Patria, Renate 29

Legnago Salus, Arzignano 28

Pergolettese, Trento 27

Novara, Fiorenzuola 19

Pro Sesto 18

Alessandria 14

GIRONE C

ore 20.45 Avellino Sorrento

CLASSIFICA

Juve Stabia 48

Avellino 41

Benevento 40

Crotone, Casertana, Picerno 39

Taranto 38

Audace Cerignola 35

Sorrento 32

Latina 31

Giugliano 30

Potenza, Catania 29

Messina 26

Foggia 25

Monopoli 23

Virtus Francavilla, Turris 21

Brindisi 16

Monterosi Tuscia 15











© RIPRODUZIONE RISERVATA