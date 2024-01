Video/ Foggia Avellino (1-3) gol e highlights: Ricciardi chiude col tris! (Serie C, 20 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FOGGIA AVELLINO: LA SINTESI

Allo Stadio Pino Zaccheria l’Avellino supera in trasferta il Foggia per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Coletti partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 4′ grazie alla rete messa a segno da Millico, sfruttando una deviazione e l’assist offertogli dal suo compagno Tonin. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Pazienza reagiscono trovando il gol del pareggio al 13′ per merito di Cionek, autore di un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto da Tito, oltre a completare poi il sorpasso con il gol siglato da Gori, su suggerimento di De Cristofaro, al 27′.

Nel secondo tempo i campani tornano a farsi vedere in avanti già al 53′ mancando un’opportunità con Gori, il cui colpo di testa da posizione favorevole è terminato oltre la linea di fondo campo. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoneri rimangono addirittura in inferiorità numerica dall’85’ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Embalo, reo di un brutto intervento irregolare nei confronti di Palmiero.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Emmanuele, proveniente dalla sezione di Pisa, oltre ad aver espulso Embalo con un rosso tra i pugliesi, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Marino e Tascone da un lato, De Cristofaro e Cionek dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiduesimo turno di campionato permettono all’Avellino di salire a quota 41 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Foggia non si muove, rimanendo fermo a 25 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FOGGIA AVELLINO: IL TABELLINO

Foggia-Avellino 1 a 3 (p.t. 1-2)

Reti: 4′ Millico(F); 13′ Cionek(A); 27′ Gori(A); 64′ Ricciardi(A).

Assist: 4′ Tonin(F); 13′ Tito(A); 27′ De Cristofaro(A).

FOGGIA (4-2-3-1) – Perina; Salines, Riccardi, Carillo, Rizzo; Tascone, Marino; Tonin, Schenetti, Millico; Santaniello. A disp.: De Simone, Nobile, Vacca, Martini, O. Pazienza, Antonacci, Agnelli, Odjer, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni, Idrissou, Brancato, Embalo. All.: Coletti.

AVELLINO (3-5-2) – Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi, De Cristofaro, Palmiero, Armellino, Tito; Gori, Sgarbi. A disp.: Pane, Pizzella, Mulè, Liotti, Llano, Dall’Oglio, Casarini, D’Angelo, Lores Varela, Russo, Marconi. All.: Pazienza.

Arbitro: Marco Emmanuele (sezione di Pisa).

Ammoniti: 7′ De Cristofaro(A); 15′ Marino(F); 57′ Tascone(F); 57′ Cionek(A).

Espulsi: 85′ Embalo(F).

