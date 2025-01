RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: CHE COSA CI ATTENDE OGGI?

Andiamo subito a scoprire quale sarà il programma per i risultati Serie C oggi, sabato 18 gennaio 2025, per un girone A che monopolizzerà le attese alle ore 15.00 grazie ad un poker di incontri in contemporanea che quindi saranno molto importanti per la ventitreesima giornata di questo gruppo. Potremmo ad esempio citare Atalanta U23 Triestina, curioso incrocio fra una seconda squadra alla sua seconda stagione e la storica società giuliana, che però deve risollevarsi da una posizione di classifica assai complicata.

Avremo poi Giana Erminio Renate, uno dei tanti derby lombardi, in questo caso fra belle realtà di provincia che sono ormai una costante da diversi anni per i risultati Serie C, mentre Pro Vercelli Caldiero Terme sarà un confronto decisamente anomalo fra chi in bacheca ha addirittura sette scudetti e chi si è appena affacciato al calcio professionistico, infine Virtus Verona FeralpiSalò sarà un “quasi derby” fra le due sponde del lago di Garda, con i bresciani in copertina grazie al loro terzo posto in classifica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE PARTITE DEL GIORNO

Continuiamo adesso a curiosare qui e là fra le partite del girono per i risultati Serie C, passando a parlare naturalmente anche del girone B, nel quale invece dobbiamo notare una differenza d’orario, perché alle ore 15.00 avranno inizio Legnago Salus Arezzo e Spal Sestri Levante, due partite accomunate dalla caratteristica di mettere di fronte una piazza blasonata a una piccola realtà del calcio di provincia, mentre alle ore 17.30 ecco Rimini Lucchese, con una posizione di classifica migliore per i romagnoli e invece difficoltà per i toscani.

Ci resta il girone C, dove invece la contemporaneità sarà garantita dal fatto che tutti giocheranno alle ore 17.30, a cominciare dallo stuzzicante derby campano Avellino Cavese, senza naturalmente sottovalutare Benevento Altamura, che vedrà il ritorno in campo della capolista dopo il rinvio per neve del match a Potenza. A questo proposito allora possiamo aggiungere che giocheranno anche i lucani, dal momento che oggi è in calendario pure Sorrento Potenza, infine avremo Trapani Taranto, con i pugliesi purtroppo triste fanalino di coda, con problemi in campo e fuori.

RISULTATI SERIE C, 23^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15.00

Atalanta U23 Triestina

Giana Erminio Renate

Pro Vercelli Caldiero Terme

Virtus Verona FeralpiSalò

GIRONE B

ore 15.00

Legnago Salus Arezzo

Spal Sestri Levante

ore 17.30

Rimini Lucchese

GIRONE C

ore 17.30

Avellino Cavese

Benevento Altamura

Sorrento Potenza

Trapani Taranto

