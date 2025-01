Diretta Taranto ACR Messina, i probabili protagonisti della gara

La diretta Taranto ACR Messina offre uno scontro di bassa classifica tra due squadre in grossa difficoltà e con enormi lacune soprattutto nella fase difensiva, tanto che contano rispettivamente quarantadue e trentasei gol subiti in stagione con solo dodici e diciassette gol segnati. Il Taranto in questa stagione ha collezionato solamente tre vittorie su ventuno partite che però sono valsi solo 3 punti per via dei 6 di penalizzazione, arriva da una serie di 7 sconfitte consecutive, l’ultima fuori casa contro il Latina per 3-1. L’ACR Messina ha 13 punti di vantaggio sul suo prossimo avversario, con sole tre vittorie in stagione ma sette pareggi, e arriva da 4 sconfitte consecutive l’ultima delle quali contro il Cerignola per 1-3.

Video Messina Audace Cerignola (1-3)/ Gol e highlights: rete decisiva di Salvemini! (Serie C, 5 gennaio 2024)

Diretta Taranto ACR Messina: dove vedere la partita in streaming video e tv

La diretta Taranto ACR Messina dallo Stadio Erasmo Iacovone sarà disponibile in diretta per tutti gli abbonati di Sky Sport che potranno seguirla anche attraverso le piattaforme di streaming di Sky Go e Now Tv

Le probabili formazioni

Il Taranto dovrebbe schierare il solito 3-4-1-2 o 3-5-2 di mister Francesco Passiatore con Zigoni e Battimelli come terminali offensivi, Speranza e Fiorani a centrocampo insieme a uno tra Schirru, Matera e Guarracino, sugli esterni Mastromonaco e Contessa e Shiba, Papazov e Marong davanti a Meli. L’ACR Messina dovrebbe giocare a specchio con il 3-5-2 classico di mister Giacomo Modica con Krapikas in porta, Rizzo, Ndir e Marino in difesa, Lia e Pedicillo sulle fasce, Petrucci insieme a Frisenna e Ortisi a centrocampo e Luciani e Anatriello come coppia d’attacco.

Diretta/ Latina Taranto (risultato finale 3-1): accorcia Papazov! (Serie C, 5 gennaio 2025)

Diretta Taranto ACR Messina: il pronostico della gara

La diretta Taranto ACR Messina sembra una sfida già scritta con i padroni di casa sfavoriti contro la squadra siciliana, non tanto per una sua netta superiorità quanto piuttosto per una situazione disastrosa per i padroni di casa. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti e si scontreranno per ottenerli anche perché gli altri risultati non sarebbero utili a nessuno, la partita potrebbe poi essere ricca di gol vista la grossa difficoltà di entrambi nel mantenere la rete inviolata