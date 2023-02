Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 26^ giornata, 5 febbraio

RISULTATI SERIE C: OGGI GIRONE A E GIRONE C

Si prosegue senza soste, è finito da poco il turno infrasettimanale ma naturalmente già da ieri i risultati Serie C sono tornati già protagonisti con la ventiseiesima giornata del campionato, che si disputa nel primo weekend di febbraio e con la quale la stagione regolare entra nell’ultimo terzo del proprio cammino, come sempre ad alto ritmo perché è necessario finire entro aprile per poi cedere il passo alla lunghissima formula dei playoff.

Ieri ha giocato il girone B, che era sceso in campo di martedì, quindi oggi per i risultati Serie C saranno protagonisti gli altri due gruppi. Cominciamo dal girone A, che vedrà le sue dieci partite tutte in contemporanea, con fischio d’inizio dunque alle ore 14.30: si tratta di Arzignano Pordenone, Juventus U23 Piacenza, Mantova Virtus Verona, Novara AlbinoLeffe, Padova Pergolettese, Pro Patria Vicenza, Pro Vercelli FeralpiSalò, Renate Trento, Sangiuliano City Nova Lecco e Triestina Pro Sesto.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Per quanto riguarda invece il girone C, ecco che i risultati Serie C oggi ci proporranno nove partite, perché poi ci sarà un posticipo domani. Si comincerà alle ore 14.30 con Catanzaro Fidelis Andria, Messina Audace Cerignola, Pescara Potenza, Picerno Juve Stabia, Turris Monterosi Tuscia e Viterbese Monopoli, mentre alle ore 17.30 avremo il fischio d’inizio per le altre tre partite, cioè Foggia Gelbison, Taranto Latina e Virtus Francavilla Giugliano.

Come è noto, le due situazioni di classifica sono completamente differenti. Nel girone C il Catanzaro viaggia a ritmi record e con la vittoria di mercoledì contro la Turris ha toccato quota 67 punti, ma grazie uno splendido Crotone non si può ancora mettere la parola fine alla lotta per il primo posto in quello che è diventato un meraviglioso derby calabrese a distanza. Nel girone A invece il Pordenone è capolista con soli 45 punti dopo il pareggio contro il Renate nella scorsa giornata, ma le inseguitrici sono tante e molto ravvicinate, quindi la battaglia sarà splendida…

RISULTATI SERIE C, 26^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.30

Arzignano Pordenone

Juventus U23 Piacenza

Mantova Virtus Verona

Novara AlbinoLeffe

Padova Pergolettese

Pro Patria Vicenza

Pro Vercelli FeralpiSalò

Renate Trento

Sangiuliano City Nova Lecco

Triestina Pro Sesto

CLASSIFICA GIRONE A

Pordenone 45

Feralpisalò, Pro Sesto 43

Lecco 42

Vicenza 41

Renate, Pro Patria 39

Novara 37

Arzignano 35

Padova, Juventus U23 34

Pro Vercelli 33

Albinoleffe 31

Mantova, Trento 30

Virtus Verona 28

SG City Nova 27

Pergolettese 26

Piacenza 23

Triestina 19

GIRONE C

ore 14.30

Catanzaro Fidelis Andria

Messina Audace Cerignola

Pescara Potenza

Picerno Juve Stabia

Turris Monterosi Tuscia

Viterbese Monopoli

ore 17.30

Foggia Gelbison

Taranto Latina

Virtus Francavilla Giugliano

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 67

Crotone 59

Pescara 43

Foggia 38

Juve Stabia, Monopoli 36

Audace Cerignola, Picerno 35

Giugliano 34

Latina, Avellino 33

Virtus Francavilla 32

Taranto 30

Potenza, Gelbison 29

Monterosi 27

Turris 23

Acr Messina 22

Fidelis Andria 18

Viterbese (-2) 15











