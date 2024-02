RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Le due partite di cartello, diretta gol live score (25 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: IL FASCINO DEL POMERIGGIO

Abbiamo già brevemente accennato al fatto che, verso la metà del pomeriggio, i risultati di Serie C saranno impreziositi da due prestigiose partite nel girone A, cioè Vicenza Triestina e Novara Mantova, tra quattro società che nelle rispettive storie hanno tutte giocato anche in Serie A, talvolta scrivendo pure pagine di enorme significato, come un secondo posto per la Triestina oppure la vittoria della Coppa Italia per il Vicenza. Proprio queste due squadre daranno vita al match tecnicamente più interessante, nel quale si affronteranno le due terze a pari merito.

Risultati Serie C, classifiche/ Padova e Pergolettese show, due colpi esterni! (oggi 24 febbraio 2024)

In realtà c’è un divario di ben 12 punti in classifica rispetto alla seconda, per cui conquistare questa terza casella sembra l’obiettivo massimo in ottica playoff. In Novara Mantova invece si affronteranno due esigenze radicalmente opposte: i piemontesi stanno vivendo un campionato decisamente difficile e cercano quindi punti prestigiosi per la corsa salvezza contro la capolista, che dal canto suo invece vuole ovviamente fare un altro passo verso la promozione in Serie B. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ vittoria sarda! Diretta gol live score (oggi 23 febbraio 2024)

PROSEGUE LA 28^ GIORNATA!

I risultati Serie C naturalmente ci faranno compagnia anche oggi, domenica 25 febbraio 2024, per la ventottesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024 che nelle prossime ore vedrà in programma un buon numero di partite fra i vari gironi che compongono la stagione regolare del campionato. Ormai si avvicina sempre di più il finale, stiamo per arrivare verso i tre quarti del cammino e la posta in palio nelle classifiche dei tre gruppi è sempre più alta per gli obiettivi di ogni singola squadra.

Andiamo allora senza ulteriori ritardi a scoprire che cosa ci attende oggi per i risultati di Serie C nella ventottesima giornata. Possiamo cominciare in ordine alfabetico dal girone A, quello dell’Italia settentrionale: qui nelle prossime ore ci attenderanno per la precisione quattro partite, a cominciare dalle ore 14.00 con il derby lombardo Pro Patria Renate. A seguire ecco due match blasonati: per esigenze televisive alle ore 16.00 Vicenza Triestina e poi alle ore 16.15 Novara Mantova, con la capolista che vuole consolidare sempre di più il proprio primato, infine alle ore 18.30 avremo anche Fiorenzuola Virtus Verona.

Risultati serie C, classifica/ Vince l'Alessandria! Diretta gol live score recuperi (21 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Piuttosto intenso sarà nelle prossime ore il programma anche del girone B per quanto riguarda sempre i risultati Serie C. Nel gruppo dell’Italia centrale ci attendono infatti ben cinque partite della domenica: alle ore 14.00 avremo Entella Fermana e Olbia Giubbio, poi alle ore 15.00 ecco la capolista in campo perché sarà la volta di Cesena Pineto. Si proseguirà alle ore 16.15 con Perugia Juventus U23, partita che richiama momenti storici importanti con la prima squadra bianconera, infine alle ore 20.45 seguiremo anche Carrarese Sestri Levante.

Cinque partite in programma nella domenica di campionato anche per quanto riguarda i risultati Serie C nel girone C. Il gruppo dell’Italia meridionale ci farà quindi compagnia a cominciare dalle ore 14.00, quando potremo seguire Messina Picerno; sarà poi molto ricca la fascia delle ore 18.30, con tre partite in contemporanea che saranno Casertana Brindisi, Monterosi Tuscia Avellino e Potenza Giugliano, infine ci sarà spazio anche per un posticipo in prima serata, perché alle ore 20.45 ci sarà Latina Audace Cerignola.

RISULTATI SERIE C: 28^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.00 Pro Patria Renate

ore 16.00 Vicenza Triestina

ore 16.15 Novara Mantova

ore 18.30 Fiorenzuola Virtus Verona

GIRONE B

ore 14.00 Entella Fermana

ore 14.00 Olbia Giubbio

ore 15.00 Cesena Pineto

ore 16.15 Perugia Juventus U23

ore 20.45 Carrarese Sestri Levante

GIRONE C

ore 14.00 Messina Picerno

ore 18.30 Casertana Brindisi

ore 18.30 Monterosi Tuscia Avellino

ore 18.30 Potenza Giugliano

ore 20.45 Latina Audace Cerignola











© RIPRODUZIONE RISERVATA