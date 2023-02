Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 29^ giornata, 25 febbraio

RISULTATI SERIE C: OGGI IN CAMPO IL GIRONE C

I risultati Serie C offriranno oggi, sabato 25 febbraio 2023, un programma davvero molto ricco per aprire la ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, che sarà già la decima giornata del girone di ritorno. Entriamo quindi ormai nell’ultimo quarto del cammino della stagione regolare e la posta in palio è sempre più alta, dal momento che si avvicina il momento dei verdetti per le promozioni garantite a chi vincerà i tre gruppi, per la lotta playoff, per evitare i playout e naturalmente anche l’ultimo posto in classifica di ogni girone, che significherà retrocessione immediata.

Programma ricco perché avremo anticipi in entrambi i gruppi che saranno poi protagonisti domani per quanto riguarda i risultati Serie C, annotiamo allora innanzitutto che il girone A vivrà oggi ben due partite e pure in momenti distinti, infatti alle ore 14.30 potremo seguire Triestina Juventus U23, mentre alle ore 17.30 sarà la volta di Vicenza SG City Nova. Appuntamento invece alle ore 14.30 per Siena Recanatese, che sarà naturalmente l’anticipo del girone B.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

La parte del leone oggi per i risultati Serie C toccherà però al girone C, che infatti nelle prossime ore ci proporrà tutte le sue dieci partite: alle ore 14.30 sono in programma Avellino Virtus Francavilla, Crotone Turris, Gelbison Giugliano, Juve Stabia Catanzaro, Latina Messina e Viterbese Picerno, mentre alle ore 17.30 avremo il fischio d’inizio per le altre quattro partite, cioè Audace Cerignola Pescara, Fidelis Andria Foggia, Monopoli Monterosi Tuscia e Potenza Taranto.

Naturalmente i riflettori sono puntati sul duello a distanza frase due big calabresi, con il Catanzaro che è reduce dal trionfo per 6-0 contro il Monopoli che ha subito spazzato via ogni possibile ipotesi di calo da parte della capolista dopo la prima sconfitta stagionale che era maturata contro la Viterbese nel turno precedente. Il Crotone tuttavia non si arrende e con la vittoria sul campo della Virtus Francavilla è rimasto a -10, un distacco pesante ma che ancora non impedisce di sognare alla prima inseguitrice.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA, 29^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.30 Triestina Juventus U23

ore 17.30 Vicenza SG City Nova

CLASSIFICA GIRONE A

Feralpisalò, Pro Sesto 50

Pordenone 49

Lecco 48

Vicenza 47

Pro Patria 43

Renate 42

Arzignano 41

Juventus U23 38

Novara 37

Padova 36

Pro Vercelli, Virtus Verona 35

Albinoleffe, Trento 34

Pergolettese 33

SG City Nova, Mantova 31

Piacenza 24

Triestina 23

GIRONE B

ore 14.30 Siena Recanatese

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 64

Cesena 57

Entella 56

Ancona 49

Carrarese 45

Gubbio 44

Pontedera 42

Siena 41

Lucchese 39

Rimini 38

Fiorenzuola 37

Fermana 36

Torres 33

Recanatese 32

Vis Pesaro 29

San Donato 27

Alessandria, Olbia 25

Imolese 20

Montevarchi 19

GIRONE C

ore 14.30

Avellino Virtus Francavilla

Crotone Turris

Gelbison Giugliano

Juve Stabia Catanzaro

Latina Messina

Viterbese Picerno

ore 17.30

Audace Cerignola Pescara

Fidelis Andria Foggia

Monopoli Monterosi Tuscia

Potenza Taranto

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 73

Crotone 63

Pescara 48

Foggia 43

Picerno, Audace Cerignola 42

Monopoli 39

Juve Stabia 37

Avellino, Latina 36

Virtus Francavilla, Giugliano, Taranto 35

Potenza, Gelbison 33

Monterosi Tuscia 30

Turris, Acr Messina 26

Viterbese (-2) 24

Fidelis Andria 20











