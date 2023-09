RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Domenica al via, si gioca! Diretta gol live score (oggi 17 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere la domenica in compagnia dei risultati Serie C, che avranno inizio fra pochi minuti e cioè per la precisione alle ore 16.15 con Pro Patria Arzignano, anche se poi tutte le altre partite saranno fra il tardo pomeriggio e la prima serata. Spendiamo comunque qualche parola in più per presentare il match di Busto Arsizio, ricordando che la Pro Patria finora ha raccolto una vittoria e una sconfitta e quindi ha 3 punti in classifica, mentre per l’Arzignano bisogna provare a rialzarsi dopo un inizio deludente, con due sconfitte e quindi zero punti in classifica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Mantova in vetta Live score (16 settembre 2023)

La prima giornata era stata un disastro, con il 4-0 incassato dall’Arzignano nel derby veneto con la Legnago Salus e il ko casalingo per 1-2 della Pro Patria contro la Giana Erminio, poi nella seconda giornata i bustocchi si sono rilanciati vincendo per 1-2 a Novara, mentre i veneti hanno perso per 0-2 in casa contro il Mantova. Questo è il quadro della situazione, ma adesso sarà il campo a dire la sua verità: diamo spazio alla domenica in compagnia dei risultati Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta live score: festival del gol a Rimini (3^ giornata 15 settembre 2023)

ALTRI MATCH PER LA 3^ GIORNATA!

Sempre in primo piano i risultati Serie C, perché naturalmente prosegue anche oggi, domenica 17 settembre 2023, la terza giornata del campionato di Serie C 2023-2024, che tra l’altro sarà seguita dal turno infrasettimanale che incombe fra pochi giorni. Insomma, è un momento già delicato per le squadre di Serie C, ma per il momento naturalmente ci concentriamo soprattutto sul programma delle partite della domenica, che ci attendono nelle prossime ore ma solamente nei gironi A e C, perché il gruppo B ha già completato la sua terza fatica.

Cominciamo allora dal girone A, che per i risultati Serie C della terza giornata deve ancora proporci ben sei partite per completare la classifica dopo questo turno: già alle ore 16.15 avrà inizio Pro Patria Arzignano, mentre alle ore 18.30 saranno in programma in contemporanea le ultime cinque partite del girone settentrionale, cioè Alessandria Padova, Fiorenzuola AlbinoLeffe, il derby veneto Legnago Virtus Verona, Novara Trento e Vicenza Lumezzane.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Benevento e Foggia ok! (11 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Farà poi finalmente capolino per i risultati Serie C per la terza giornata di campionato anche il girone C, che giocherà per intero fra stasera e domani. Il gruppo dell’Italia Meridionale vedrà quindi le sue prime sei partite in contemporanea alle ore 20.45 di stasera, quando sono attesi i fischi d’inizio per Avellino Foggia, il derby campano Casertana Benevento, Catania Picerno, Potenza Monopoli, l’altro derby campano Turris Sorrento e anche Virtus Francavilla Crotone, in attesa di ben quattro posticipi domani sera.

Dando uno sguardo alla classifica della Serie C girone C, possiamo quindi osservare che giocherà oggi solamente una delle tre capolista del girone più meridionale. Riflettori di conseguenza puntati sulla Turris, che ospiterà i cugini del Sorrento in un derby campano dopo il bel successo per 3-1 contro il Benevento in un altro derby alla prima giornata e il pirotecnico colpaccio di settimana scorsa per 2-3 sul campo dei calabresi del Crotone, per un avvio davvero di lusso da parte della Turris.

RISULTATI SERIE C, 3^ GIORNATA

GIRONE A

ore 16.15

Pro Patria Arzignano

ore 18.30

Alessandria Padova

Fiorenzuola AlbinoLeffe

Legnago Virtus Verona

Novara Trento

Vicenza Lumezzane

GIRONE C

ore 20.45

Avellino Foggia

Casertana Benevento

Catania Picerno

Potenza Monopoli

Turris Sorrento

Virtus Francavilla Crotone

CLASSIFICA

Turris, Latina, Juve Stabia 6

Taranto, Picerno 4

Potenza, Crotone, Giugliano, Benevento, Foggia 3

Audace Cerignola 2

Monopoli, Acr Messina, Monterosi Tuscia, Sorrento 1

Casertana, Brindisi, Catania, Virtus Francavilla, Avellino 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA