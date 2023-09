RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: oggi quattro derby! Live score (16 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: I DERBY

Non può sfuggire alla nostra attenzione il fatto che ben quattro delle nove partite attese oggi per i risultati Serie C saranno derby regionali. Nel girone A sappiamo benissimo che ci sono addirittura nove squadre della Lombardia, di conseguenza i derby da quelle parti sono una costante praticamente ad ogni giornata: oggi ci attenderanno Mantova Pro Sesto e Pergolettese Renate, tutte hanno già ottenuto almeno una vittoria e di conseguenza oggi cercheranno di portarsi ancora più avanti nella classifica del girone settentrionale.

Nel girone B ci saranno invece incroci più curiosi, non fosse altro perché Liguria e Sardegna hanno appena due squadre a testa ma vivranno entrambe oggi il loro unico derby del girone d’andata: spazio quindi con curiosità a Entella Sestri Levante e Olbia Torres. In Liguria i favori del pronostico dovrebbero andare alla più quotata squadra di Chiavari, in Sardegna sarà invece un derby di lusso perché sia l’Olbia sia la Torres sono ancora a punteggio pieno, per cui il loro derby sarà molto significativo anche per la lotta al vertice della classifica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN BEL SABATO

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, sabato 16 settembre 2023, perché naturalmente ci attendono altre partite per la terza giornata del nuovo campionato di Serie C 2023-2024. Abbiamo già avuto diversi anticipi al venerdì, novità di questa nuova stagione, ma oggi si entrerà ancora di più nel vivo perché aumenterà il numero degli incontri in programma, che saranno tutti validi per il girone A oppure per il girone B, grandi protagonisti dei risultati Serie C nelle prossime ore.

Cominciamo allora dalle partite del girone A che ci attendono per la terza giornata di campionato nelle prossime ore per i risultati Serie C: per la precisione, nel gruppo più settentrionale della Serie C oggi potremo seguire alle ore 18.30 i due derby lombardi Mantova Pro Sesto e Pergolettese Renate, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Triestina Pro Vercelli, partita sicuramente affascinante fra due delle formazioni più blasonate della terza serie del calcio italiano.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

I risultati Serie C per la terza giornata di campionato avranno però protagonista oggi soprattutto il girone B, che infatti nelle prossime ore avrà in programma ben sei partite, le quali tra l’altro completeranno la classifica dopo le quattro sfide del gruppo dell’Italia Centrale che sono andate in scena già ieri sera. Si comincerà dunque alle ore 18.30, quando sono attesi i fischi d’inizio per due partite, cioè Carrarese Vis Pesaro e Recanatese Lucchese.

Le altre quattro partite di oggi per la Serie C girone B saranno invece fissate alle ore 20.45, quando potremo seguire il derby ligure Entella Sestri Levante, Gubbio Fermana, il derby sardo Olbia Torres e Pescara Arezzo. Poi sarà già tempo di pensare al primo turno infrasettimanale del campionato di Serie C, che infatti vedrà protagonista in maniera speciale fin dal martedì proprio il girone B, che non avrà alcun posticipo domani.

RISULTATI SERIE C, 3^ GIORNATA

GIRONE A

ore 18.30

Mantova Pro Sesto

Pergolettese Renate

ore 20.45

Triestina Pro Vercelli

CLASSIFICA

Virtus Verona 6

Vicenza, Mantova, Pro Vercelli, Trento, Renate, Padova 4

Legnago Salus, Pro Sesto, Pro Patria, Triestina, Pergolettese, Giana Erminio, Lumezzane 3

Novara, AlbinoLeffe, Atalanta U23, Alessandria 1

Fiorenzuola, Arzignano 0

GIRONE B

ore 18.30

Carrarese Vis Pesaro

Recanatese Lucchese

ore 20.45

Entella Sestri Levante

Gubbio Fermana

Olbia Torres

Pescara Arezzo











