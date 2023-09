RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La capolista Padova! Diretta gol live score 6^ giornata (30 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C, LA CAPOLISTA

Ha già giocato ieri sera il Mantova, adesso per i risultati Serie C mettiamo quindi in copertina il Padova, l’altra capolista nella classifica del girone A dopo le precedenti cinque giornate di campionato. Anche per il Padova infatti erano arrivate quattro vittorie e un pareggio per un totale di 13 punti in classifica, ottimo inizio che rilancia le speranze di una piazza che negli ultimi anni ha spesso subito beffe anche molto dolorose che hanno negato sul filo di lana al Padova la promozione in Serie B in almeno un paio di circostanze.

Il cammino è ancora lunghissimo e quindi non è il caso di sbilanciarsi, tuttavia il Padova si candida senza dubbio ad essere una delle protagoniste della corsa alla promozione nel girone settentrionale della Serie C 2023-2024. Già oggi potremmo capirne di più, perché la trasferta sul campo di un buon Trento, che ha finora 8 punti al proprio attivo in classifica, potrebbe essere un banco di prova significativo per il Padova… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI DIECI PARTITE

I risultati Serie C saranno naturalmente protagonisti anche oggi, sabato 30 settembre 2023, perché dopo i primi anticipi del venerdì entra sempre più nel vivo la sesta giornata del campionato di Serie C 2023-2024, con una decina di partite che sono in programma nelle prossime ore, con la particolarità che questa volta andranno a coinvolgere tutti i gironi della Serie C, dal momento che avremo cinque incontri del girone A, tre del gruppo B ed infine un paio nel girone C.

Cominciamo allora a presentare il programma delle partite che oggi ci daranno i risultati Serie C della sesta giornata con il girone A, che già ieri ha vissuto la bellezza di quattro anticipi e oggi proseguirà con ulteriori cinque partite che renderanno quasi completa la classifica (resterà un posticipo domani): alle ore 16.15 si inizierà con AlbinoLeffe Legnago Salus, seguita alle ore 18.30 da un bel tris composto da Giana Erminio Arzignano, Pro Vercelli Fiorenzuola e Trento Padova, infine ecco alle ore 20.45 Vicenza Atalanta U23.

RISULTATI SERIE C, TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra presentazione su quanto ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Serie C, passiamo al girone B, che non ha avuto posticipi ma ha avuto un ruolo di primo piano nei recuperi di mercoledì: curiosamente ci saranno tre partite tutte in fasce orarie differenti per il girone dell’Italia centrale, che comincerà alle ore 16.15 con Lucchese Pineto, per poi proporci alle ore 18.30 la partita Carrarese Entella ed infine scendere in campo anche alle ore 20.45 con il terzo e ultimo anticipo che sarà il derby toscano Arezzo Pontedera.

Infine, un paio di partite saranno in programma anche per il girone C, che poi sarà il principale protagonista dei risultati Serie C di domani, con le altre otto partite che sono infatti attese tutte domenica. Intanto però si comincia con un paio di anticipi anche nel girone dell’Italia meridionale, che oggi sabato 30 settembre ci offrirà infatti alle ore 16.15 Latina Brindisi, mentre alle ore 18.30 sarà la volta del fischio d’inizio per Potenza Monterosi Tuscia.

RISULTATI SERIE C, 6^ GIORNATA

GIRONE A

ore 16.15

AlbinoLeffe Legnago Salus

ore 18.30

Giana Erminio Arzignano

Pro Vercelli Fiorenzuola

Trento Padova

ore 20.45

Vicenza Atalanta U23

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova, Padova 13

Triestina 12

Vicenza, Virtus Verona 11

Lumezzane 9

Trento, Renate 8

Pergolettese, Atalanta U23, Legnago Salus, Arzignano, Pro Sesto, Pro Patria 7

Fiorenzuola 6

Pro Vercelli 5

Albinoleffe, Giana Erminio 4

Novara 3

Alessandria 1

GIRONE B

ore 16.15

Lucchese Pineto

ore 18.30

Carrarese Entella

ore 20.45

Arezzo Pontedera

CLASSIFICA GIRONE B

Torres 15

Cesena 12

Pescara, Carrarese 10

Gubbio 9

Lucchese, Olbia 8

Perugia, Arezzo 7

Juventus U23, Spal 6

Pineto, Pontedera 5

Rimini, Recanatese, Ancona, Fermana 4

Vis Pesaro, Sestri Levante 3

Entella 2

GIRONE C

ore 16.15

Latina Brindisi

ore 18.30

Potenza Monterosi Tuscia

CLASSIFICA GIRONE C

Latina, Juve Stabia 11

Picerno, Turris, Benevento 10

Foggia 8

Audace Cerignola, Taranto, Avellino, Virtus Francavilla, Crotone, Potenza 7

Casertana, Catania, Giugliano 4

Brindisi, Monopoli 3

Acr Messina, Monterosi 2

Sorrento 1











