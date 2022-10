Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 7^ giornata, 9 ottobre

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Domenica 9 ottobre 2022 sarà ancora una volta ricca di emozioni con i risultati Serie C, perché il campionato è arrivato alla sua settima giornata e oggi ci attendono la bellezza di diciannove partite, tutte relative ai gironi A e B dal momento che invece in questo periodo è il girone C a giocare abitualmente di sabato e quindi è stato protagonista ieri. Ciò premesso, andiamo a presentare il programma delle partite, dal momento che le emozioni saranno davvero numerose.

Per presentare i risultati Serie C attesi oggi nella settima giornata è doveroso cominciare dal girone A, non solo in ordine alfabetico ma anche perché le sue dieci partite saranno tutte in contemporanea alle ore 14.30, quando ci attendono i fischi d’inizio per AlbinoLeffe Novara, FeralpiSalò Pro Vercelli, Lecco SG City Nova, Pergolettese Padova, Piacenza Juventus U23, Pordenone ArzignanoChiampo, Pro Sesto Triestina, Trento Renate, Vicenza Pro Patria e Virtus Verona Mantova.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Naturalmente l’altro gruppo coinvolto oggi per i risultati Serie C sarà il girone B, il cui programma è invece spezzato su due fasce orarie. Alle ore 14.30 potremo infatti assistere a Fermana Entella, Montevarchi Carrarese, Olbia Fiorenzuola e Vis Pesaro San Donato, mentre alle ore 17.30 sono in programma Alessandria Pontedera, Gubbio Rimini, Imolese Recanatese, Lucchese Torres e Reggiana Ancona, senza dimenticare che in questo caso si dovrà aspettare il posticipo del lunedì Siena Cesena per completare la nona giornata.

Le classifiche dei due gironi ci dicono che al comando c’è il Novara per quanto riguarda il girone A, ma con un solo punto di vantaggio sulla coppia formata da Padova e FeralpiSalò, reduci dal pareggio nello scontro diretto di lunedì scorso, mentre il girone B vede al comando la coppia formata da Siena e Gubbio, entrambe vincitrici delle rispettive partite dello scorso turno – con il colpaccio del Gubbio sul campo della Carrarese in particolare evidenza.

RISULTATI SERIE C, 7^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.30

AlbinoLeffe Novara

FeralpiSalò Pro Vercelli

Lecco SG City Nova

Pergolettese Padova

Piacenza Juventus U23

Pordenone ArzignanoChiampo

Pro Sesto Triestina

Trento Renate

Vicenza Pro Patria

Virtus Verona Mantova

CLASSIFICA GIRONE A

Novara 14

Padova, FeralpiSalò 13

SG City Nova 12

Pro Patria, Pordenone 11

ArzignanoChiampo 10

Renate 9

Lecco, Pergolettese 8

Vicenza, Triestina 7

Pro Vercelli, Trento, Juventus U23, Pro Sesto 5

AlbinoLeffe, Mantova 4

Virtus Verona 3

Piacenza 2

GIRONE B

ore 14.30

Fermana Entella

Montevarchi Carrarese

Olbia Fiorenzuola

Vis Pesaro San Donato

ore 17.30

Alessandria Pontedera

Gubbio Rimini

Imolese Recanatese

Lucchese Torres

Reggiana Ancona

CLASSIFICA GIRONE B

Gubbio, Siena 14

Reggiana, Carrarese, Fiorenzuola 12

Lucchese, Rimini 10

Vis Pesaro 9

Entella, Ancona, Cesena 8

Fermana 7

Olbia, Torres 6

San Donato, Imolese, Montevarchi 5

Pontedera 4

Recanatese, Alessandria 3











