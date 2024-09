RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UNA DOMENICA RICCHISSIMA!

I risultati Serie C sono sempre protagonisti in questo periodo e quindi oggi, domenica 29 settembre 2024, ci attendono tantissime altre emozioni in compagnia della settima giornata di tutti i gironi per il campionato di Serie C 2024-2025, che è reduce dal turno infrasettimanale terminato solamente giovedì sera ma ci ha già offerto ieri i primi verdetti del turno collocato nell’ultimo weekend del mese di settembre, senza anticipi al venerdì per avere un minimo di respiro, ma adesso pronto ad entrare nel vivo.

Nel girone A in verità è già stato molto intenso il sabato, quindi oggi ci attenderanno “solamente” tre partite per i risultati Serie C della settima giornata. Attenzione al programma, perché queste partite saranno distribuite in maniera decisamente curiosa: già alle ore 12.30 avremo Trento Triestina, che ci offrirà quindi un lunch-match non così frequente in Serie C, mentre poi dovremo aspettare le ore 20.45 per seguire Giana Erminio Union Clodiense e Virtus Verona Atalanta U23.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TUTTE LE PARTITE

Siamo però solamente agli inizi della nostra presentazione delle partite per i risultati Serie C, perché già nel girone B la domenica sarà decisamente più ricca, con sei incontri che ci attenderanno nelle prossime ore. Nel girone dell’Italia centrale si inizierà alle ore 14.00 con Arezzo Ternana e Legnago Salus Pineto, poi si andrà avanti a coppie dal momento che alle ore 16.15 ci attenderanno i fischi d’inizio per Ascoli Rimini e Pianese Sestri Levante, infine le ore 18.30 saranno il momento giusto per Pontedera Campobasso e Spal Entella.

Ancora più ricca in realtà sarà la domenica del girone C, perché scendendo nell’Italia meridionale avremo la bellezza di sette partite che ci faranno compagnia oggi. In questo caso bisognerà però avere un po’ di pazienza, perché si comincerà solamente alle ore 18.30, con un bel tris rappresentato da Audace Cerignola Casertana, Cavese Latina e Trapani Turris, mentre in prima serata avremo addirittura il poker di partite delle ore 20.45, cioè Avellino Foggia, Catania Monopoli, Giugliano Altamura e Potenza Crotone.

RISULTATI SERIE C, 7^ GIORNATA

GIRONE A

ore 12.30

Trento Triestina

ore 20.45

Giana Erminio Union Clodiense

Virtus Verona Atalanta U23

GIRONE B

ore 14.00

Arezzo Ternana

Legnago Salus Pineto

ore 16.15

Ascoli Rimini

Pianese Sestri Levante

ore 18.30

Pontedera Campobasso

Spal Entella

GIRONE C

ore 18.30

Audace Cerignola Casertana

Cavese Latina

Trapani Turris

ore 20.45

Avellino Foggia

Catania Monopoli

Giugliano Altamura

Potenza Crotone