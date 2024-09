DIRETTA TERNANA LEGNAGO SALUS: MOMENTI OPPOSTI PER LE DUE SQUADRE

In campo alle 18,30 di mercoledì 25 settembre la diretta Ternana Legnago Salus che metterà di fronte due formazioni che vivo momenti opposti. I padroni di casa hanno iniziato questo Girone B di Serie C con il giusto approccio e si trovano nella zona alta della classifica mentre gli ospiti sono ancora a zero punti.

Diretta/ Legnago Salus Sestri Levante (risultato finale 0-3): trionfo ligure! (oggi 21 settembre 2024)

La Ternana di Abate arriva da due vittorie consecutive tra cui l’ultima a Pesaro per 0 a 2 arrivata dopo una serie di tre vittorie in quattro partite. Malissimo, invece, il Legnago Salus che non ha ancora ottenuto il suo primo punto ed è ultimo in classifica con il gol che manca dalla prima giornata.

DIRETTA TERNANA LEGNAGO SALUS, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Ternana Legnago Salus sarà necessario essere abbonati a Sky o alla piattaforma streaming di NOW TV. La partita potrete anche seguirla con noi attraverso una diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti attraverso aggiornamenti costanti sull’andamento del match.

Diretta/ Vis Pesaro Ternana (risultato finale 0-2): tre punti sudati! (Serie B, 20 settembre 2024)

TERNANA LEGNAGO SALUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Mettiamo una lente di ingrandimento su quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando a vedere quali sono le probabili formazioni della diretta Ternana Legnago Salus. Ignazio Abate ha trovato la quadra con il 4-2-3-1 e lo proporrà anche contro il Legnago dove Cicerelli, Romeo e Curcio saranno fondamentali per mettere in difficoltà la retroguardia ospite. Il compito di far gol è affidato a Cianci che sarà l’unica punta con Tito e Casasola chiamati a servirlo anche con palloni alti.

Riprendersi da un periodo così negativo sarà molto difficile per Gastaldello che potrebbe trasformare il suo 3-4-1-2 in un più difensivo 3-5-2 con gli esterni che avranno compiti molto meno offensivi. Diaby, Franzolini e Demirovic potrebbero formare il centrocampo a tre con Rossi e Svidercoschi in attacco con il compito di essere più cinici e sfruttare le poche occasioni previste.

Video Ternana Pineto (3-0)/ Gol e highlights: doppietta di Cianci! (Serie C 15 settembre 2024)

TERNANA LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Per la diretta Ternana Legnago Salus le quote Snai emesse in queste ore ci dicono che il segno 1 per la vittoria degli umbri ha un valore di 1,42 volte la posta in palio, cosa che rende la Ternana favorita visto che il segno 2 per l’affermazione del Legnago Salus è quotato ben 6,75 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, vi garantirebbe una vincita che equivale a 4,00 volte quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita.