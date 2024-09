RISULTATI SERIE C: SI CHIUDE L’INFRASETTIMANALE!

I risultati Serie C chiudono il programma del turno infrasettimanale: giovedì 26 settembre assisteremo alle ultime dieci partite della 6^ giornata, divise in due gare per il girone A e altrettante per il girone C e dunque con il girone B che avrà oggi la parte del leone con sei match, dovendo aggiungere che cinque di queste partite inizieranno alle ore 18:45 mentre le altre andranno in scena a partire dalle ore 20:45. Ancora una volta c’è tanta carne al fuoco con i risultati Serie C: possiamo per esempio dire che, in casa contro la Spal, il Milan Futuro va a caccia della prima vittoria di sempre che non è ancora riuscita ad ottenere.

Nel girone B però è giusto dire che il ruolo del big match se lo prende Entella Pescara: a Chiavari si gioca una partita che in questo momento vale il primo posto in classifica, e guardando a lungo termine un possibile scenario, può anche riguardare la corsa alla promozione diretta tra due squadre che sono partite molto bene e che già in estate erano accreditate di parecchi favori del pronostico, insieme ad Ascoli e Perugia che, in campo questa sera, devono ancora aumentare i giri del motore (i marchigiani hanno perso in casa contro la Lucchese). Vedremo allora cosa ci porterà in dote questo intrigante giovedì dedicato ai risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO ALCUNE BIG

Nei risultati Serie C di questa sera torna a giocare la Triestina, sicuramente la grande delusione di questo avvio di stagione: gli alabardati, soprattutto in virtù del campionato scorso, erano attesi a una stagione in alta quota con la possibilità di centrare finalmente la promozione, ma dopo la convincente vittoria dell’esordio sono crollati e arrivano da quattro sconfitte consecutive, dunque la loro classifica parla di una lotta per la salvezza come del resto era già accaduto due anni fa. Fondamentale la partita del Nereo Rocco contro un Lumezzane che però è ispirato, attenzione perché la situazione da queste parti può farsi complessa.

Torna in campo anche la Juventus Next Gen, che non è ancora decollata: la squadra di Paolo Montero si trova a gestire un girone diverso, avversarie nuove e lunghe trasferte e un inizio al momento ancora balbettante, con una sola vittoria e già due sconfitte. Per di più questa sera arriva il Picerno, che ha già fatto vedere di potersi giocare la promozione: sarà un’altra partita molto complessa per i giovani bianconeri, che sperano di fare il salto di qualità tornando a disputare i playoff. Questo ed altri temi nei risultati Serie C, non vediamo l’ora che si inizi finalmente a giocare per chiudere la sesta giornata.

RISULTATI SERIE C: 6^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Union Clodiense Trento

Ore 20:45 Triestina Lumezzane

GIRONE B

Ore 18:30 Carpi Ascoli

Ore 18:30 Milan Futuro Spal

Ore 18:30 Pineto Pontedera

Ore 20:45 Campobasso Vis Pesaro

Ore 20:45 Entella Pescara

Ore 20:45 Perugia Rimini

GIRONE C

Ore 18:30 Juventus Next Gen Picerno

Ore 20:45 Monopoli Benevento