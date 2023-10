RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score (oggi 8 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: PRIME PARTITE AL VIA!

Pochissimi minuti al via delle prime partite che ci daranno i risultati di Serie C per la domenica della settima giornata, restiamo nel girone B perché adesso vogliamo parlare invece della crisi della Liguria, che vede Sestri Levante ed Entella nelle ultime due posizioni, notizia clamorosa soprattutto per la squadra di Chiavari, che è abituata a situazioni molto più piacevoli di questa ed invece finora ha raccolto appena due pareggi in sei partite, per di più nelle prime due giornate contro Ancona e Pineto, dopo di che è iniziata una striscia di quattro vittorie consecutive che naturalmente ha fatto scattare l’allarme rosso per l’Entella.

Risultati Serie C, classifica/ Virtus Verona corsara, Padova primo! (7^ giornata, sabato 7 ottobre 2023)

Il Sestri Levante invece è la matricola e le difficoltà erano previste, però cinque sconfitte su sei fanno male comunque: unica eccezione proprio nel derby vinto contro l’Entella, permettendo così al Sestri Levante di essere davanti ai cugini in classifica. La situazione di queste due squadre andrà seguita con attenzione, ma adesso la parola passa ai campi per dare il via a una ricchissima domenica in compagnia dei risultati di Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Coppa Italia Serie C/ Triestina in extremis! Diretta gol live score (1° turno 3 ottobre 2023)

UNA DOMENICA INTENSA!

Oggi 8 ottobre 2023 sarà una domenica ricchissima in compagnia dei risultati Serie C per la settima giornata del campionato di terza serie. Le classifiche dei tre gironi cominciano a darci indicazioni significative, si entra sempre più nel vivo della stagione e in particolare nelle prossime ore ci attendono la bellezza di diciassette partite sparse fra tutti i gironi, quindi scopriamo subito tutto ciò che si deve sapere circa la domenica di Serie C.

Finora è stato protagonista del weekend solamente il girone A, che comunque ci offrirà anche oggi una partita per i risultati Serie C della settima giornata: infatti, alle ore 20.45 avremo Fiorenzuola Pergolettese, che potremmo considerare come il primo posticipo del girone più settentrionale, che infatti è cominciato già venerdì, ha proposto tante partite ieri e terminerà solamente domani, davvero una settima giornata “spezzatino” nel girone A di Serie C.

Risultati Serie C, Classifiche/ Moruzzi salva il Pescara! Diretta gol live score (oggi 2 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Sarà però sicuramente una domenica più significativa negli altri due gruppi per i risultati Serie C della settima giornata. Cominciamo allora dal girone B, che nelle prossime ore ci proporrà sette partite (le ultime tre saranno domani): apertura già alle ore 14.00 con Entella Olbia e Torres Lucchese, poi si salterà alle ore 18.30 con Pineto Pontedera e Spal Pescara, infine sarà molto intensa la prima serata del gruppo dell’Italia centrale, perché alle ore 20.45 avremo il fischio d’inizio per Ancona Vis Pesaro, Rimini Recanatese e Sestri Levante Juventus U23.

Il piatto dei risultati Serie C sarà d’altronde ancora più ricco oggi con il girone C, che infatti vivrà otto partite alla domenica e un solo posticipo domani sera più un match slittato a martedì: l’inizio sarà alle ore 14.00 con Monterosi Tuscia Casertana e Sorrento Messina, poi si proseguirà alle ore 16.15 con Catania Latina e Crotone Picerno, mentre alle ore 18.30 sarà la volta di Giugliano Taranto e Turris Virtus Francavilla, infine alle ore 20.45 ecco il fischio d’inizio per Audace Cerignola Benevento e Monopoli Foggia.

RISULTATI SERIE C, 7^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.45

Fiorenzuola Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 17

Mantova 16

Vicenza, Virtus Verona 14

Triestina 13

Renate 12

Legnago Salus, Arzignano, Lumezzane 10

Trento 9

Atalanta U23, Pro Vercelli, Pro Sesto, Pro Patria 8

Pergolettese, Giana Erminio 7

Fiorenzuola 6

Albinoleffe 5

Novara 4

Alessandria 1

GIRONE B

ore 14.00

LIVE Entella Olbia 1-1 | 13′ Zamparo (E), 28′ Ragatzu (O)

LIVE Torres Lucchese 1-0 | 22′ Fischnaller (T)

ore 18.30

Pineto Pontedera

Spal Pescara

ore 20.45

Ancona Vis Pesaro

Rimini Recanatese

Sestri Levante Juventus U23

CLASSIFICA GIRONE B

Torres 18

Cesena 15

Pescara, Carrarese 13

Lucchese 11

Perugia 10

Gubbio 9

Arezzo, Olbia 8

Recanatese, Ancona 7

Spal, Juventus U23, Pontedera 6

Pineto, Fermana 5

Vis Pesaro, Rimini 4

Sestri Levante 3

Entella 2

GIRONE C

ore 14.00

LIVE Monterosi Tuscia Casertana 0-1 | 25′ Curcio (C)

LIVE Sorrento Messina 0-0

ore 16.15

Catania Latina

Crotone Picerno

ore 18.30

Giugliano Taranto

Turris Virtus Francavilla

ore 20.45

Audace Cerignola Benevento

Monopoli Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 14

Benevento 13

Latina, Picerno, Foggia 11

Turris, Potenza 10

Audace Cerignola, Taranto, Virtus Francavilla 8

Avellino, Crotone, Catania 7

Brindisi 6

Acr Messina, Giugliano 5

Casertana 4

Monopoli 3

Monterosi, Sorrento 2











© RIPRODUZIONE RISERVATA