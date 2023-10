RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Cesena e Carrarese ai vertici! Diretta gol live score (oggi 9 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: AI VERTICI

Abbiamo già evidenziato il fatto che il girone B sarà particolarmente protagonista oggi dei risultati Serie C, in copertina allora vogliamo mettere il Cesena e la Carrarese, che sono sicuramente tra le inseguitrici più agguerrite della capolista Torres. I romagnoli fino a questo momento hanno raccolto 15 punti in classifica con cinque vittorie a fronte di una sola sconfitta, rimediata sul campo dell’Olbia alla prima giornata: ciò significa che il Cesena ha una striscia aperta di cinque successi consecutivi e spicca soprattutto il dato dei 20 gol già segnati da un attacco di lusso per i romagnoli.

La Carrarese invece è due gradini più indietro, a quota 13 punti in virtù di quattro successi, un pareggio e una sconfitta fino a questo momento, per i toscani è soprattutto la difesa a dare soddisfazioni, grazie a tre soli gol al passivo finora. Potremmo dire che i problemi della Carrarese arrivano tutti dalla Sardegna, a causa di una sconfitta contro la Torres e un pareggio contro l’Olbia, ma la buona notizia è che fino al girone di ritorno i marmiferi non dovranno più giocare contro squadre sarde… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I POSTICIPI!

Oggi lunedì 9 ottobre 2023 i risultati Serie C saranno ancora una volta protagonisti grazie alle ultime partite valide per la settima giornata del campionato di terza serie. In questa stagione della Serie C 2023-2024 ci stiamo abituando a incontri sempre più sparpagliati su orari e giorni diversi, perché la voce dei diritti tv si fa sempre più significativa anche in Lega Pro, allora adesso andiamo a presentare un lunedì sera di Serie C che sarà caratterizzato da ben cinque posticipi in tutti i gironi.

Le classifiche dei gruppi dunque devono ancora essere completati, il girone A merita una citazione speciale per i risultati Serie C della settima giornata perché ha avuto almeno una partita al giorno sempre, da venerdì fino ad oggi: la chiusura sarà affidata a un match di sicuro fascino tra due formazioni blasonate, infatti alle ore 20.30 avremo Pro Vercelli Vicenza per completare finalmente il girone più settentrionale di Serie C.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Sarà però sicuramente un lunedì significativo soprattutto per quanto riguarda il girone B nel contesto dei risultati Serie C della settima giornata. Infatti il gruppo dell’Italia centrale deve ancora proporci la bellezza di tre posticipi questa sera, allora ricordiamo che alle ore 20.45 avremo il fischio d’inizio in contemporanea per le partite Arezzo Cesena, Fermana Perugia e Gubbio Carrarese, quindi sicuramente le emozioni saranno garantiti nel girone copertina del lunedì di Serie C.

Il programma dei risultati Serie C per il lunedì della settima giornata si completerà infine naturalmente con il girone C, che però avrà un solo posticipo questa sera: riflettori quindi puntati alle ore 20.45 sul fischio d’inizio di Avellino Potenza per quanto riguarda il girone più meridionale del campionato di Serie C 2023-2024. Che lo spezzatino piaccia oppure no, sicuramente ci proporrà un lunedì sera imperdibile, con tante emozioni ancora da vivere…

RISULTATI SERIE C, 7^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.30

Pro Vercelli Vicenza

GIRONE B

ore 20.45

Arezzo Cesena

Fermana Perugia

Gubbio Carrarese

GIRONE C

ore 20.45

Avellino Potenza











