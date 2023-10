Video/ Pro Vercelli Fiorenzuola (4-1) gol e highlights: poker piemontese! (30 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI FIORENZUOLA (4-1): LA PARTITA

La Pro Vercelli vince e convince, conquistando tre punti fondamentali davanti al proprio pubblico, al termine di questa gara valida per la sesta giornata del Girone A del campionato di Serie C. Allo stadio Silvio Piola si decide tutto negli ultimi 15 minuti del primo tempo, dopo una prima mezz’ora che non regala particolari emozioni dal punto di vista delle occasioni. Al 28esimo azione corale, da Playstation delle Bianche Casacche, che portano Nepi a finalizzare nel migliore dei modi. La lattina si stappa così. Al 33esimo i Leoni Bianchi raddoppiano: Maggio si mette in proprio, semina il panico sull’out di sinistra, chiede l’uno-due a Nepi e conclude non lasciando scampo all’estremo difensore avversario.

Passano 4 minuti e Condello cala il tris, approfittando di una difesa rossonera disastrosa, che sembra aver staccato totalmente la spina. Al 44esimo Maggio trova anche la doppietta personale, scippando palla all’avversario e concludendo con un delizioso ed elegante pallonetto. Nel secondo tempo i piemontesi si limitano ad amministrare il possesso, mentre gli emiliani sembrano troppo abbattuti per riuscire a reagire con orgoglio. Al 74esimo Alberti segna il gol dell bandiera, con un lampo improvviso, ed all’88esimo Gonzi prova addirittura a riaprirla, ma rimarranno due episodi isolati di una serata negativa per la Fiorenzuola. Vince 4-1 la Pro Vercelli.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI FIORENZUOLA (4-1): TABELLINO

PRO VERCELLI: Sassi J., Iezzi R., Parodi G., Camigliano A. (dal 15′ st Carosso A.), Rodio F., Iotti I., Santoro S., Emmanuello S. (dal 25′ st Niang O.), Condello S. (dal 44′ st Gheza F.), Nepi A. (dal 43′ st Comi G.), Maggio M. (dal 25′ st Contaldo F.). A disposizione: Rizzo M., Valentini A., Fiumano F., Forte M., Mustacchio M., Pesce A., Petrella M., Rutigliano C., Sarzi D., Seck M.

FIORENZUOLA: Guadagno J., Silvestro A. (dal 1′ st Oddi R.), Nava R., Bondioli A., Gentile D., Musatti M. (dal 39′ st Anelli N.), Di Quinzio D. (dal 13′ st Beretta R.), Gonzi J., Stronati R. (dal 13′ st Nelli J.), Morello M., Alberti T.. A disposizione: Sorzi M., Ceravolo F., Coghetto F., Di Gesu E., Grisendi, Omoregbe B. M., Oneto E., Potop S., Seck A., Sussi C. Reti: al 28′ pt Nepi A. (Pro Vercelli) , al 33′ pt Maggio M. (Pro Vercelli) , al 37′ pt Condello S. (Pro Vercelli) , al 44′ pt Maggio M. (Pro Vercelli), al 29′ st Alberti T. (Fiorenzuola) . DIRETTA/ Atalanta U23 Pro Vercelli (risultato finale 2-0): vittoria preziosa! Ammonizioni: al 26′ st Condello S. (Pro Vercelli) al 25′ st Gentile D. (Fiorenzuola). GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI FIORENZUOLA

