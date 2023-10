RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Lotta al vertice nel girone B! Diretta gol live score (22 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: LA LOTTA AL VERTICE

Abbiamo già accennato al fatto che settimana scorsa nel girone B hanno pareggiato tutte le prime tre della classifica, ma naturalmente questo rallentamento non rende meno intrigante il tema per i risultati di Serie C. Per la Torres è più che fisiologico: i sardi hanno pareggiato per la prima volta dopo sette vittorie consecutive, hanno la bellezza di 22 punti in classifica e di certo un segno X sul campo del Perugia non può essere in alcun modo essere considerato un risultato negativo per la sempre capolista Torres.

Il rimpianto è tutto per il Cesena, che giocava in casa contro il Sestri Levante e avrebbe potuto approfittare del rallentamento dei sardi, invece ha pareggiato per 2-2, salendo comunque a quota 19 punti con il primo segno X dopo sei vittorie e una sconfitta. Infine, occasione persa pure per il Pescara, che nel posticipo di lunedì ha pareggiato per 0-0 in casa contro la Vis Pesaro: gli abruzzesi sono di conseguenza terzi con 17 punti, cioè cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta finora. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI DOMENICA!

I risultati Serie C naturalmente ci faranno compagnia anche oggi, domenica 22 ottobre 2023, anche se l’incombere di un nuovo turno infrasettimanale renderà meno intenso il programma delle prossime ore, perché un gran numero di incontri è già stato disputato fra venerdì e ieri, in particolare nel girone A, che infatti ha già completato l’intero cartellone delle partite per la nona giornata del campionato di Serie C 2023-2024, per poi tornare in campo interamente martedì.

Adesso però naturalmente ci concentriamo su quello che ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Serie C della nona giornata, cominciando dal girone B che reciterà la parte del leone con ben otto partite collocate di domenica: si comincerà alle ore 14.00 con Fermana Entella, Juventus U23 Perugia e Torres Pontedera, mentre alle ore 16.15 sarà la volta di Gubbio Olbia e avremo infine ben quattro partite in contemporanea alle ore 18.30, cioè Lucchese Pescara, Pineto Cesena, Rimini Ancona e Vis Pesaro Recanatese, in attesa dei due posticipi di domani.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

I temi saranno numerosi per i risultati Serie C in questo girone nel quale ai vertici si viaggia davvero forte, anche se nella scorsa giornata c’è stata una frenata generale ai vertici della classifica del girone B di Serie C, perché le prime tre – cioè Torres, Cesena e Pescara – hanno pareggiato tutte. Questo non toglie che si sia ad alta quota, ad esempio più che nel girone C, dove invece l’equilibrio è più generale, in una sorta di ammucchiata nel quale il primo tentativo di allungo è stato da parte della Juve Stabia.

Possiamo allora naturalmente presentare che cosa ci attenderà nelle prossime ore per quanto riguarda i risultati Serie C della nona giornata anche nel girone C, che è come sempre quello dell’Italia meridionale. Dopo due anticipi al venerdì e cinque partite disputate ieri, restano ancora tre posticipi, spalmati su altrettante fasce: alle ore 14.00 avremo Brindisi Casertana, ecco poi alle ore 16.15 Catania Taranto ed infine alle ore 18.30 la chiusura del gruppo sarà affidata ad Avellino Monterosi Tuscia.

RISULTATI SERIE C, 9^ GIORNATA

GIRONE B

ore 14.00

Fermana Entella

Juventus U23 Perugia

Torres Pontedera

ore 16.15

Gubbio Olbia

ore 18.30

Lucchese Pescara

Pineto Cesena

Rimini Ancona

Vis Pesaro Recanatese

CLASSIFICA GIRONE B

Torres 22

Cesena 19

Pescara 17

Carrarese 16

Perugia 14

Recanatese 13

Lucchese, Gubbio 12

Pineto 11

Pontedera 9

Spal, Entella, Ancona, Olbia, Arezzo 8

Juventus U23 7

Vis Pesaro, Fermana 6

Sestri Levante 5

Rimini 4

GIRONE C

ore 14.00

Brindisi Casertana

ore 16.15

Catania Taranto

ore 18.30

Avellino Monterosi Tuscia











