RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La lotta per il vertice! Diretta gol live score (oggi 20 ottobre 2023)

Tra le sei partite che ci attenderanno questa sera per i risultati Serie C, possiamo facilmente identificare Triestina Vicenza come il big-match. Innanzitutto, si tratta di due piazze di enormi tradizioni, che hanno calcato anche palcoscenici decisamente più prestigiosi in passato, ma anche l’attualità è stuzzicante, perché la Triestina ha 16 punti in classifica e in caso di vittoria diventerebbe capolista solitaria almeno per una sera, mentre il Vicenza – che parte da quota 14 punti – sogna il sorpasso e in caso di colpaccio esterno si porterebbe almeno provvisoriamente al secondo posto.

La posta in palio è decisamente stuzzicante, la Triestina ha intenzione di completare nel migliore dei modi un doppio turno casalingo cominciato benissimo grazie alla vittoria contro il Lumezzane, mentre per il Vicenza non sarà facile rialzarsi dopo lo scivolone casalingo di domenica contro il Renate. Una cosa è certa: sarà un appuntamento da seguire con la massima attenzione per tifosi e appassionati… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BEN 6 ANTICIPI

Oggi, venerdì 20 ottobre 2023, sarà già una serata molto intensa per i risultati Serie C, perché la nona giornata del campionato di Serie C 2023-2024 comincerà con la bellezza di sei anticipi, suddivisi fra il girone A e il girone C. Il weekend quindi inizierà fortissimo, anche perché incombe settimana prossima un turno infrasettimanale e allora già un gran numero di partite della nona giornata si giocherà fra stasera e domani, con indicazioni naturalmente significative anche per le classifiche dei tre gironi di Serie C.

Cominciamo quindi la nostra panoramica sui risultati Serie C delle partite del venerdì sera della nona giornata con il girone A, che d’altronde proporrà già oggi la bellezza di quattro anticipi, il 40% del programma complessivo del gruppo dell’Italia settentrionale: appuntamento in contemporanea per tutti alle ore 20.45, quando ci saranno i fischi d’inizio di Atalanta U23 Legnago Salus, Trento Pro Sesto, Triestina Vicenza e Virtus Verona Fiorenzuola, per un venerdì sera davvero imperdibile.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Detto invece che non ci sarà nulla da segnalare nel girone B stasera per quanto riguarda i risultati di Serie C, possiamo passare direttamente al girone C, dal momento che il gruppo dell’Italia meridionali ci proporrà stasera già un paio di posticipi: il fischio d’inizio è sempre fissato alle ore 20.45, quando potremo quindi seguire anche il derby pugliese Monopoli Virtus Francavilla e Picerno Messina, poi avremo cinque partite domani e tre domenica in questo raggruppamento.

Saranno quindi in palio già oggi punti molto pesanti per le classifiche dei due gironi, sia in zona playoff sia nella lotta salvezza: naturalmente è presto per fare calcoli perché i cammini sono ancora lunghissimi, ma certamente possiamo dire che si vuole consolidare i posizioni di alta classifica chi finora ha fatto bene, mentre comincia a farsi abbastanza pressante l’esigenza di risalire la china per chi invece ha cominciato male la propria avventura nel campionato di Serie C 2023-2024.

RISULTATI SERIE C, 9^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.45

Atalanta U23 Legnago Salus

Trento Pro Sesto

Triestina Vicenza

Virtus Verona Fiorenzuola

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 18

Mantova 17

Triestina 16

Renate 15

Pro Vercelli, Virtus Verona, Vicenza 14

Legnago Salus, Pergolettese, Arzignano 13

Lumezzane 10

Pro Sesto, Pro Patria, Trento 9

Albinoleffe, Atalanta U23 8

Giana Erminio 7

Fiorenzuola 6

Novara 4

Alessandria 1

GIRONE C

ore 20.45

Monopoli Virtus Francavilla

Picerno Messina

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 18

Foggia, Benevento, Latina 15

Avellino, Turris 13

Audace Cerignola, Picerno 12

Taranto, Virtus Francavilla 11

Crotone, Potenza 10

Acr Messina 9

Catania, Casertana, Giugliano, Sorrento 8

Brindisi 7

Monopoli 4

Monterosi 2











