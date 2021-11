Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (16^ giornata)

RISULTATI SERIE C: SI INIZIA A OLBIA E CATANIA

I risultati di Serie C tornano a farci compagnia sabato 27 novembre: inizia oggi la 16^ giornata del campionato di terza divisione, inaugurata da Olbia Pontedera e Catania Potenza che vanno in scena alle ore 14:30 e con 7 anticipi che faranno da ideale apripista a quanto succederà domani. Oggi, diciamolo subito, sono coinvolti i gironi A, B e C e dunque potremo vedere come le tre classifiche si muoveranno: siamo davvero curiosi da questo punto di vista, sappiamo bene infatti che i risultati di Serie C ci presentano sempre un quadro interessante e incerto.

Si tratta di un campionato davvero lungo, con 38 giornate di stagione regolare e dei playoff che di fatto, per come sono stati organizzati negli ultimi anni, rappresentano una sorta di torneo a parte; ora noi dovremo iniziare a capire quello che potrebbe succedere nelle sette partite che sono previste oggi, mettendo appunto mano alle classifiche dei gironi per fare un quadro introduttivo della 16^ giornata per i risultati di Serie C, detto che poi ovviamente saranno i vari campi a fornirci le loro insindacabili risposte.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora all’appuntamento con i risultati di Serie C. Nel girone A attenzione a Feralpisalò Pergolettese: i Leoni del Garda stanno dimostrando di poter lottare per la promozione diretta (Sudtirol permettendo, ma hanno appena pareggiato sul campo della capolista confermando la loro candidatura) e sono chiaramente favoriti sulla squadra cremasca, che gioca per la salvezza ma è anche reduce dallo straripante e sorprendente 4-0 rifilato alla Pro Vercelli, con cui si è rimessa in marcia.

Nel girone B l’obiettivo del Siena sarà quello di accorciare una classifica spezzata in due tronconi, e avrà davvero una bella occasione visto che ospita un Grosseto reduce da tre sconfitte consecutive e che è stato agganciato dalla Viterbese all’ultimo posto; infine abbiamo un girone C che vede protagonista il Bari, capolista che vuole provare ad andare in fuga su un Palermo rinato. I galletti rischiano qualcosa: non va dimenticato che il Latina, che appariva in crisi, ha vinto le ultime due partite e si è addirittura rilanciato nella corsa ai playoff. Michele Mignani dovrà dunque stare molto attento a non sottovalutare questo impegno al San Nicola…

RISULTATI SERIE C: 16^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17:30 Feralpisalò Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 37

Renate 32

Padova 30

Feralpisalò 29

Triestina 23

Albinoleffe 22

Juventus U23 21

Pro Vercelli 20

Trento 19

Virtus Verona, Lecco, Piacenza 17

Seregno, Fiorenzuola, Pergolettese (-2) 16

Pro Patria 15

Legnago Salus, Mantova 14

Giana Erminio, Pro Sesto 12

GIRONE B

Ore 14:30 Olbia Pontedera

Ore 17:30 Siena Grosseto

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 35

Modena 33

Cesena 32

Siena, Entella 23

Ancona-Matelica, Pescara, Lucchese, Pontedera 21

Montevarchi, Vis Pesaro, Gubbio, Imolese 19

Olbia, Carrarese 17

Teramo 16

Fermana 15

Pistoiese 14

Grosseto, Viterbese 10

GIRONE C

Ore 14:30 Catania Potenza

Ore 17:30 Bari Latina

Ore 17:30 Campobasso Virtus Francavilla

Ore 21:00 Monopoli Paganese

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 33

Palermo 29

Turris 28

Monopoli 27

Catanzaro, Avellino 24

Virtus Francavilla, Tarantto 23

Foggia (-4) 21

Juve Stabia, Catania 19

Latina, Picerno, Campobasso, Paganese 17

Monterosi 15

Potenza 14

Acr Messina, Fidelis Andria 12

Vibonese 10



