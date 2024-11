RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SOLO DUE ANTICIPI!

Venerdì 29 dicembre i risultati Serie C ci consegnano appena due anticipi: inizia la 17^ giornata che è la terzultima del girone di andata e ci sono due gare molto interessanti, entrambe con calcio d’inizio alle ore 20:30. Per il girone A si gioca Feralpisalò Alcione Milano, mentre nel girone B il match di questa sera è Pineto Pianese: ovviamente non si possono fare discorsi molto approfonditi sullo stato generale dell’arte avendo solo quattro squadre in campo, però possiamo dire per esempio che quella sul Garda è una partita di grande interesse per la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, con un blitz al Turina il sorprendente Alcione Milano aggancerebbe in classifica la Feralpisalò.

Dal canto loro i Leoni del Garda sono in ripresa con due vittorie consecutive, e puntano a fare quello che era riuscito loro due anni fa: una rimonta che li porti anche alla promozione immediata, stavolta sarà però sarà molto difficile perché il Padova sta volando e ha già 10 punti di vantaggio, per non parlare del Vicenza che tiene il passo della capolista e precede la Feralpisalò di 6 lunghezze. Ad ogni modo vedremo se per questa squadra arriverà un bel momento che se non altro la porti a lottare concretamente, ma nei risultati Serie C occhio a un Alcione Milano che ha già dimostrato tutto il suo valore, che non è certo poco.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL CONTESTO

Per quanto riguarda i risultati Serie C abbiamo anche la sfida del girone B: la neopromossa Pianese sta facendo vedere ottime cose ed entra nella 17^ giornata con il settimo posto in classifica, per il momento dunque i bianconeri si stanno tenendo lontani dai guai e minacciano davvero di andare a prendersi i playoff, che sarebbero un grande risultato visto che da queste parti le aspettative erano appunto quelle di lottare per la salvezza. Occhio però al Pineto, che settimana scorsa ha vinto a Pescara: incredibilmente gli abruzzesi hanno infilato la terza vittoria in tre partite contro il Delfino ed è chiaro che il blitz sul campo della capolista impreziosisca il cammino.

Anche per il Pineto potremmo dire che il principale obiettivo nei risultati Serie C resti quello di confermare la categoria, ma alla seconda stagione consecutiva in terza divisione si può pensare e sperare in qualcosa di più e lo scenario attuale lo permette, visto che la formazione abruzzese si trova in undicesima posizione ad un solo punto dall’ingresso nella post season. Staremo dunque a vedere quello che oggi i campi ci diranno per quanto riguarda i risultati Serie C, non vediamo l’ora che queste due partite, valide come anticipi della 17^ giornata, prendano il via facendoci compagnia in questo intrigante venerdì sera.

ANTICIPI 17^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Feralpisalò Alcione Milano

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 41

Vicenza 37

Feralpisalò 31

Trento 29

Alcione Milano 28

Atalanta U23 26

Lumezzane 25

Novara, Renate 24

Albinoleffe 21

Virtus Verona 20

Lecco 19

Giana Erminio 18

Pergolettese 16

Arzignano, Caldiero Terme, Pro Patria, Pro Vercelli 15

Union Clodiense 9

Triestina (-1) 6

GIRONE B

Ore 20:30 Pineto Pianese

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 36

Ternana (-2), Entella 33

Torres 29

Vis Pesaro 26

Arezzo 25

Pianese 24

Campobasso 23

Gubbio, Rimini 21

Pineto 20

Carpi, Perugia 18

Lucchese, Spal (-3) 17

Ascoli 15

Pontedera 13

Milan Futuro, Sestri Levante 12

Legnago Salus 9