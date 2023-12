RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Corsa alla promozione! Diretta gol live score (17^ giornata, 8 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: CORSA ALLA PROMOZIONE

Parlando ancora dei risultati di Serie C, bisogna dire che nel girone A la corsa alla promozione coinvolge ora tre squadre. Anche la Triestina infatti si è iscritta a pieno titolo ad una lotta che ad un certo punto sembrava riguardare soltanto Mantova e Padova, gli alabardati invece hanno trovato continuità mentre un po’ di smalto l’hanno perso i biancoscudati, che dopo aver pareggiato a Crema contro la Pergolettese sono stati fermati anche dal Lumezzane all’Euganeo, un risultato certamente deludente che infatti ha consentito al Mantova di aumentare a 4 i punti di vantaggio, anche se chiaramente questa non può ancora essere una sentenza definitiva.

Le altre sono staccate: la Pro Vercelli, quarta forza della classifica nel girone A, ha ben 10 punti da recuperare alla capolista e sono invece 12 quelli che separano il Vicenza dal Mantova, dunque oggi il LaneRossi non può permettersi di perdere perché scivolare a 15 punti dalla vetta significherebbe quasi essere tagliato fuori dal discorso promozione diretta. Via via arrivano tutte le altre con la sorpresa Giana Erminio che ha approfittato del crollo della Virtus Verona (un punto nelle ultime quattro) per agganciare il sesto posto, ma la neopromossa lombarda + a -14: difficile insomma che possa essere coinvolta nel discorso, ma staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO GLI ANTICIPI!

Tornano a farci compagnia i risultati di Serie C: piatto davvero ricco quello di venerdì 8 dicembre, gli anticipi della 17^ giornata saranno infatti nove con otto sfide che valgono per il girone A (qui si comincia alle ore 14:00) e una per il girone C che però è interessantissima, trattandosi di Picerno Casertana. Dunque un pomeriggio davvero ricco, ricordando che dopo le cinque gare del primo pomeriggio le altre tre inizieranno alle ore 17:00; troveremo in campo anche il Mantova, capolista del girone A e che è riuscito ad allungare sulla concorrenza ponendo una bella ipoteca sulla promozione diretta.

Naturalmente il nostro focus sui risultati di Serie C per le partite di oggi sarà maggiormente su questo girone, che quasi ci presenta il suo intero programma; nel girone C però dovremo osservare con attenzione quello che succederà al Donato Curcio, perché la partita di cui sopra è di alta classifica e potrebbe anche cambiare gli equilibri. Adesso, aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche altra rapida considerazione sui temi principali che ci potrebbero accompagnare nel corso di questo intenso venerdì, dedicato ai risultati di Serie C per la sua diciassettesima giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C portano in dote partite davvero intriganti: Pro Patria Alessandria per esempio è l’incrocio tra due società storiche che però quest’anno stanno faticando parecchio, i grigi sono addirittura penultimi in classifica ma certamente non se la passano bene nemmeno i tigrotti, che, rispetto alla passata stagione hanno fatto un passo indietro piuttosto sostanziale e devono guardare la lotta per la salvezza. Chi sogna come detto è il Mantova, che però oggi rischia parecchio sul campo di un Vicenza che ha calato il suo ritmo ma resta una corazzata di questo girone A.

Sarà interessante poi valutare la Virtus Verona: la Pergolettese può essere squadra indigesta al Voltini ma non sta vivendo il suo momento più scintillante, i veronesi invece sono in alta classifica e in questo inizio di dicembre possono sicuramente pensare alla possibilità di qualificarsi direttamente alla fase nazionale dei playoff. Staremo allora a vedere cosa succederà tra poco, quando finalmente per i risultati di Serie C potremo dare il via alla diciassettesima giornata di un campionato sempre più entusiasmante e che, arrivato alla terzultima giornata di andata, sta realmente entrando nel vivo.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 17^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 Legnago Salus Novara

Ore 14:00 Lumezzane Pro Sesto

Ore 14:00 Pro Patria Alessandria

Ore 14:00 Pro Vercelli Trento

Ore 14:00 Renate Albinoleffe

Ore 17:00 Fiorenzuola Arzignano

Ore 17:00 Vicenza Mantova

Ore 17:00 Pergolettese Virtus Verona

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 38

Padova 34

Triestina 33

Pro Vercelli 28

Vicenza 26

Giana Erminio, Virtus Verona 24

Atalanta U23 23

Legnago Salus, Trento 22

Renate, Arzignano 20

Lumezzane, Albinoleffe 19

Pro Patria, Pergolettese 17

Pro Sesto 15

Fiorenzuola 13

Alessandria 12

Novara 11

GIRONE C

Ore 17:00 Picerno Casertana

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 35

Picerno 32

Benevento 29

Crotone 28

Avellino, Casertana 27

Latina 25

Taranto 23

Catania 22

Audace Cerignola, Foggia 21

Giugliano 19

Monopoli, Potenza 18

Sorrento, Virtus Francavilla 16

Turris 15

Acr Messina 14

Brindisi 10

Monterosi 9











