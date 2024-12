RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: INIZIA LA SECONDA METÀ DEL TORNEO!

Grandi emozioni con i risultati Serie C, anche perché le partite di venerdì 20 dicembre – tutte in programma alle ore 20:30 – sono quelle che aprono ufficialmente il percorso di ritorno nei tre gironi: avremo sei gare questa sera con girone A, girone B e girone C che torneranno a farci compagnia e dunque vivremo finalmente l’inizio di questa seconda metà di campionato che, lentamente e nel corso delle settimane, ci porterà a definire i vari verdetti tra cui ovviamente le tre promozioni dirette, per ora in discussione se non forse per quella del Padova, ma con il Vicenza che sta dimostrando di non voler arretrare di un centimetro davanti alla superiorità biancoscudata.

Intanto i risultati Serie C di questo venerdì ci propongono l’interessantissima Alcione Milano Atalanta U23: alla prima di sempre tra i professionisti gli arancioni avevano sbancato Caravaggio iniziando alla grande il loro percorso, poi si sono confermati e infatti oggi occupano il quarto posto nella classifica del girone A proprio insieme alla Dea, dunque in palio c’è la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff perché ormai la distanza rispetto alle prime due della classe, che abbiamo appena citato, è troppo ampia per pensare di colmarla, al netto delle potenziali sorprese che potrebbero sempre avvenire.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UNA CAPOLISTA IN CAMPO

Ci prepariamo a vivere i risultati Serie C e dobbiamo dire che questo venerdì sera troviamo una capolista impegnata negli anticipi: si tratta del Benevento che affronta uno dei tanti derby campani sul campo della Cavese, e va in cerca di riscatto perché ha perso l’ultima giornata dell’andata e ha così consentito all’Audace Cerignola di avvicinarsi. Il Benevento è la prima in classifica che viaggia al passo più lento, ma bisogna anche dire che il girone C è molto competitivo e lo dimostra anche il fatto che alle spalle dei sanniti ci siano tante squadre che si rubano punti a vicenda.

Tuttavia le prime della classe hanno vinto tutte una settimana fa e questo ha generato uno splendido scenario, a oggi in corsa per la promozione diretta ci sono sicuramente Monopoli (grande occasione in casa contro la Turris) e Audace Cerignola ma anche Avellino e Potenza, più staccato il Crotone ma se il Benevento dovesse rallentare ulteriormente potrebbe davvero succedere di tutto. Adesso però dobbiamo fornire il quadro completo delle sei partite che ci terranno compagnia con i risultati Serie C e soprattutto presentare le classifiche dei tre gironi, poi finalmente arriverà il momento di giocare per iniziare il ritorno nel campionato di terza divisione, sempre più entusiasmante.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: 20^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Alcione Milano Atalanta U23

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 48

Vicenza 43

Feralpisalò 33

Alcione Milano, Atalanta U23 32

Renate 31

Trento 30

Novara, Albinoleffe 28

Lumezzane 27

Lecco 23

Arzignano 22

Virtus Verona 21

Giana Erminio 20

Pro Vercelli 19

Pergolettese, Pro Patria 18

Caldiero Terme 16

Triestina (-1) 13

Union Clodiense 10

GIRONE B

Ore 20:30 Ascoli Spal

Ore 20:30 Lucchese Pineto

Ore 20:30 Pontedera Legnago Salus

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara, Ternana (-2) 40

Entella 38

Vis Pesaro 35

Torres 33

Arezzo 32

Rimini 28

Campobasso 25

Pineto, Carpi, Ascoli, Pianese 24

Perugia, Gubbio 22

Pontedera 19

Lucchese, Spal (-3) 18

Milan Futuro 16

Sestri Levante 13

Legnago Salus 12

GIRONE C

Ore 20:30 Cavese Benevento

Ore 20:30 Monopoli Turris

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 37

Monopoli 35

Audace Cerignola 34

Avellino, Potenza 32

Crotone 29

Picerno, Catania (-1) 28

Sorrento, Giugliano, Trapani 27

Cavese, Foggia 24

Altamura 23

Casertana 20

Juventus Next Gen, Latina 17

Acr Messina 16

Turris (-5) 11

Taranto (-10) 3