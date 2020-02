Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (24^ giornata)

Si riparte con il terzo campionato nazionale e oggi sabato 1 febbraio 2020 certo ci arriveranno i primi risultati della Serie C, benchè certo i club protagonisti di tale campionato in settimana non ci hanno lasciato orfani. Solo nel giorni scorsi, alcuni club big sono scesi in campo per disputare le semifinali della Coppa Italia di Serie C, e pure abbiamo assistito al proseguo della sfida per il girone B tra Virtus Verona e Gubbio (interrotto per infortunio del primo direttore di gara): tale affollamento nel calendario però non ci stupisce per da parecchio che nel terzo campionato italiano si corre, considerato che pure prima della sosta natalizia la Serie C ha saltato per protesta un intero turno, (recuperato solo lo scorso 22 gennaio). Oggi però i riflettori saranno tutti sui risultati della serie C per la 24^ giornata, o meglio sulle sfide che apriranno tale turno di ritorno. Come al solito sarà la domenica il giorno clou per il terzo campionato italiano, mentre il sabato avremo solo dei gustosi assaggi.

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI

In attesa dunque dei primi verdetti e risultati per la Serie C, vediamo innanzitutto quali saranno gli incontri che ci allieteranno in questo sabato. Ecco che subito alle ore 20,45 per il girone A del campionato assisteremo al derby tutto lombardo tra Monza e Lecco, previsto tra le mura del Brianteo e a cui la squadra di Brocchi arriva ancora da leader incontrastata del campionato, pure dopo anche la vittoria ottenuta sulla Pro Vercelli nel turno precedente. Per il girone B invece alle ore 20,45 sarà la volta della partita tra Imolese e Ravenna a cui la squadra romagnola approda con la voglia di riscattarsi dal pari ottenuto solo pochi giorni fa contro la Vis Pesaro, con lo scopo di allontanarsi il prima possibile dalle zone più pericolose. A chiudere il programma per la 24^ giornata sarà l’incontro per il girone c della Serie C, atteso tra Paganese e Cavese, vero scontro diretto in chiave play off.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 20,45 Monza-Lecco

CLASSIFICA

Monza 56

Pontedera 41

Renate, Carrarese 39

Siena 36

Novara 34

Alessandria, Albinoleffe 33

Arezzo, Como 31

Pro Patria 30

Pistoiese 29

Juventus U23 28

Pro Vercelli, Lecco 25

Pianese 22

Pergolettese 20

Gozzano 19

Giana Erminio 17

Olbia 15

GIRONE B

Ore 20,45 Imolese-Ravenna

CLASSIFICA

Vicenza 55

Reggio Audace 48

Carpi 46

Sudtirol 42

Padova 40

Piacenza, Feralpisalò 37

Modena 34

Sambenedettese 33

Triestina 32

Virtus Verona 28

Vis Pesaro 26

Cesena 25

Fermana, Ravenna 23

Imolese, Arzignano, Gubbio 21

Fano 18

Rimini 15

GIRONE C

Ore 20,45 Paganese-Cavese

CLASSIFICA

Reggina 53

Bari, Ternana 47

Monopoli, Potenza 44

Catanzaro 35

Teramo 34

Catania 33

Viterbese 32

Cavese 31

Virtus Francavilla 30

Paganese 29

Vibonese, Casertana, Avellino 28

Picerno 24

Bisceglie 17

Rende 15

Sicula Leonzio 12

Rieti (-5) 11



