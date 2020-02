Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (25^ giornata)

Il terzo campionato italiano torna sotto ai riflettori ed è dunque tempo di dare spazio ai risultati della Serie C che otterremo oggi, sabato 8 febbraio 2020 per la 25^ giornata. Oggi quindi saranno ancora i tre gironi, A, B e C, a tenerci compagnia, sia pure con un programma ridotto: come accade ormai da inizio stagione, infatti la giornata clou della terza serie del calcio italiano è sempre la domenica, per cui il sabato vengono disputati, salvo casi eccezionali, solo pochi anticipi. Pure però il programma di oggi non sarà meno importante e i match previsti meno brillanti, senza scordare che siamo ormai alla vigilia della 25^ giornata della stagione regolare e che i tre punti messi in palio peseranno non poco. Infatti si fa sempre più vicino il momento di stilare i verdetti nelle graduatoria, tra promozioni dirette in cadetteria, retrocessione tra i dilettanti, play off e play out: chissà però che accadrà oggi in campo!

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI

Esplorando il programma odierno per i risultati della Serie C notiamo subito che, contrariamente a quanto accade di solito, oggi gli anticipi della 24^ giornata avranno luogo tutti nel primo pomeriggio. Ecco dunque che sarà alle ore 15.00 che avrà luogo l’anticipo per il girone A tra Pro Vercelli. Pontedera, quando i biancoscudati saranno di nuovo in campo dopo l’ottimo risultato rimediato settimana scorsa col Gozzano. Alla stessa ora udiremo anche il fischio d’inizio della diretta tra Rieti e Catanzaro, big match del girone C, dove gli amaranto celesti proveranno di tutto per sfuggire dall’ultimo piazzamento in classifica. Infine alle ore 16.30 sarà la volta dell’incontro alle ore 16.30 tra Fano e Feralpisalò, per il girone B: qui teniamo d’occhio i leoni del Garda, in piena zona play off dopo la vittoria sul Modena.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 15.00 Pro Vercelli Pontedera

CLASSIFICA

Monza 59

Pontedera 42

Renate 40

Carrarese 39

Siena 37

Novara 35

Alessandria, Albinoleffe 34

Arezzo, Pistoiese 32

Como, Pro Patria 31

Juventus U23 29

Pro Vercelli 28

Lecco 25

Pianese, Giana Erminio 23

Pergolettese 21

Gozzano 19

Olbia 16

GIRONE B

Ore 16.30 Fano Feralpisalò

CLASSIFICA

Vicenza 56

Reggio Audace 51

Carpi 47

Sudtirol 45

Padova 43

Feralpisalò 40

Piacenza 38

Modena 34

Sambenedettese, Triestina 33

Virtus Verona 29

Vis Pesaro, Cesena 26

Gubbio 25

Ravenna 24

Fermana 23

Imolese 22

Arzignano 21

Fano 18

Rimini 16

GIRONE C

Ore 15.00 Rieti Catanzaro

CLASSIFICA

Reggina 56

Bari 50

Ternana 48

Monopoli 47

Potenza 45

Catanzaro 38

Teramo 37

Teramo 34

Catania 33

Viterbese, Cavese 32

Virtus Francavilla, Paganese 30

Casertana, Avellino 29

Vibonese 28

Picerno 25

Bisceglie 18

Rende 15

Sicula Leonzio 13

Rieti (-5) 12



