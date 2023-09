RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score gironi (10 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Ci siamo, fra pochissimi minuti inizieranno le prime partite di una nuova domenica in compagnia dei risultati Serie C. Sarà inizialmente protagonista il solo girone A, che d’altronde avrà oggi in programma tutte le sue partite della seconda giornata, possiamo allora notare che avremo subito il derby lombardo Lumezzane Pergolettese, mentre in prima serata avremo la sfida tutta veneta fra Padova e Legnago Salus. Vedremo anche la seconda uscita della nuova Atalanta U23, cioè la seconda squadra dei nerazzurri bergamaschi, che sarà attesa sul campo del Trento.

Una citazione va spesa anche per la Pro Sesto, che nello scorso campionato fu una delle migliori squadre del girone A di Serie C ed invece lunedì scorso ha incassato una pesante sconfitta per 5-2 sul campo dei cugini lombardi della Pergolettese, per cui nel match casalingo contro il Fiorenzuola sarebbe significativo vedere subito un riscatto per la formazione di Sesto San Giovanni. Questi sono alcuni possibili temi “sulla carta”, ma naturalmente saranno i campi a darci i loro verdetti: spazio allora a gol ed emozioni della domenica di Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOMENICA MOLTO INTENSA!

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, domenica 10 settembre. Stiamo imparando a prendere confidenza con questa Serie C 2023-2024 le cui partite sono ampiamente spalmate dal venerdì al lunedì, tuttavia dobbiamo annotare che per la seconda giornata la domenica avrà ancora un ruolo di primissimo piano grazie alla bellezza di quattordici partite che ci attendono nelle prossime ore in tutti i gironi, naturalmente alla caccia di conferme per chi ha iniziato bene il nuovo campionato e rivincite invece per chi vorrà già provare a riscattarsi.

La parte del leone per i risultati Serie C della seconda giornata andrà sicuramente oggi al girone A, perché nel gruppo settentrionale le dieci partite saranno tutte in programma nelle prossime ore. Si comincerà alle ore 16.15 con Giana Erminio Vicenza, Lumezzane Pergolettese e Virtus Verona Alessandria, mentre alle ore 18.30 sarà la volta di AlbinoLeffe Triestina, Arzignano Mantova, Novara Pro Patria, Pro Sesto Fiorenzuola, Renate Pro Vercelli e Trento Atalanta U23. Infine, per completare la classifica del girone A di Serie C ecco alle ore 20.45 il derby veneto Padova Legnago Salus.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Proprio la Legnago Salus era stata protagonista settimana scorsa dei risultati Serie C per la prima giornata grazie a una larga vittoria, obiettivo che era stato ottenuto anche da Pergolettese e Pro Vercelli, mentre in totale sono state sette le formazioni del girone A che sono state capaci di debuttare con una vittoria, dal momento che ci sono stati anche i successi di misura per Giana Erminio, Renate, Trento e Virtus Verona, anche se naturalmente mettersi adesso a fare calcoli sulla classifica avrebbe decisamente poco senso.

Oggi avremo però anche altre quattro partite degli altri due gironi di Serie C, tutte con fischio d’inizio alle ore 20.45: impegno singolo per il girone B, che però ci proporrà una bellissima classica come Perugia Pescara, incontro davvero di lusso a livello di Serie C; infine, ecco una tripletta di appuntamenti anche con il girone C sempre in prima serata, quando infatti nel gruppo più meridionale ci attenderanno Crotone Turris, Latina Potenza e Monopoli Monterosi Tuscia.

RISULTATI SERIE C, 2^ GIORNATA

GIRONE A

ore 16.15

Giana Erminio Vicenza

Lumezzane Pergolettese

Virtus Verona Alessandria

ore 18.30

AlbinoLeffe Triestina

Arzignano Mantova

Novara Pro Patria

Pro Sesto Fiorenzuola

Renate Pro Vercelli

Trento Atalanta U23

ore 20.45

Padova Legnago Salus

CLASSIFICA

Legnago Salus, Pergolettese, Pro Vercelli, Giana Erminio, Renate, Trento, Virtus Verona 3

Padova, Mantova, Vicenza, Novara, AlbinoLeffe, Alessandria 1

Atalanta U23, Pro Patria, Triestina, Fiorenzuola, Pro Sesto, Lumezzane, Arzignano 0

GIRONE B

ore 20.45

Perugia Pescara

CLASSIFICA

Carrarese, Olbia, Torres 6

Gubbio, Lucchese 4

Pescara, Pontedera, Arezzo, Spal, Fermana 3

Pineto, Entella 2

Ancona, Perugia 1

Cesena, Rimini, Recanatese, Juventus U23, Sestri Levante, Vis Pesaro 0

GIRONE C

ore 20.45

Crotone Turris

Latina Potenza

Monopoli Monterosi Tuscia

CLASSIFICA

Juve Stabia, Turris, Latina, Taranto, Potenza, Picerno, Crotone, Giugliano 3

Audace Cerignola 2

Messina, Sorrento 1

Casertana, Monopoli, Brindisi, Catania, Virtus Francavilla, Benevento, Monterosi Tuscia, Foggia, Avellino 0











