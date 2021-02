Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi (27^ giornata)

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI DOMENICA

I risultati di Serie C ci terranno compagnia, domenica 28 febbraio a partire dalle ore 12:30, con il proseguimento della 27^ giornata. Si procede spediti verso la conclusione della stagione regolare: tra recuperi e turni infrasettimanali ogni tre giorni le squadre sono in campo, per di più martedì si tornerà a giocare e allora questa domenica il programma è fatto di appena 11 partite, perché come abbiamo visto il grosso del calendario per l’ottava di ritorno è stato fissato al sabato.

Proseguono le varie lotte, da quelle per la promozione (nel girone C i giochi sembrano fatti) a quella che coinvolge tante società che vogliono garantirsi l’accesso ai playoff, per poi passare ovviamente a playout e retrocessione diretta; sarà interessante valutare quello che succederà sui campi coinvolti oggi e in che modo cambierà la classifica di ciascun girone, ora aspettando che si giochi possiamo fare una rapida panoramica attraverso i temi principali che riguardano i risultati di Serie C per questa domenica.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel girone A, per i risultati di Serie C di domenica, abbiamo in campo il Renate: i nerazzurri ospitano il Piacenza e sperano di prendersi un’altra vittoria che li mantenga a contatto del Como per il primo posto e la promozione diretta, mentre il Livorno (penalizzato di 5 punti) spera di rifarsi in chiave salvezza e affronta una partita non semplice sul campo della Pergolettese. La partita più affascinante è senza dubbio Lecco Juventus U23, tra due sorprese del campionato; nel girone B il Carpi deve risalire la corrente dopo un periodo nero, attenzione al Padova che può prendere il largo (anche considerando le partite in meno del Perugia) ma che gioca contro un Cesena che, vincendo all’Euganeo, si rimetterebbe in corsa anche per la promozione immediata pur se le distanze sono ancora ampie, delicatissima una Fano Ravenna che porta in dote punti importanti per la salvezza. Infine le tre partite del girone C: il Catania aspira a prendersi subito i playoff nazionali, il Teramo deve provare a riprendere vigore ma la Paganese è una squadra in forma, la Juve Stabia è chiamata a un salto di qualità sul campo di un Bisceglie che sta faticando parecchio. Come andranno le cose oggi? Ce lo diranno tra poco i campi sui quali si inizierà a giocare…

GIRONE A

Ore 12:30 Lecco Juventus U23

Ore 15:00 Pergolettese Livorno

Ore 15:00 Renate Piacenza

Ore 17:30 Grosseto Pontedera

CLASSIFICA GIRONE A

Como 55

Renate 50

Pro Vercelli 47

Lecco 44

Pro Patria 42

Alessandria 41

Juventus U23 40

Pontedera 38

Albinoleffe 37

Carrarese 35

Grosseto 34

Pro Sesto 31

Novara 30

Pergolettese 29

Piacenza 28

Olbia 27

Pistoiese 26

Giana Erminio 21

Livorno (-5) 19

Lucchese 18

GIRONE B

Ore 12:30 Carpi Fermana

Ore 15:00 Fano Ravenna

Ore 15:00 Triestina Cesena

Ore 17:30 Padova Cesena

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 54

Modena 50

Perugia, Sudtirol 49

Triestina 49

Virtus Verona, Cesena 41

Feralpisalò 39

Sambenedettese 38

Mantova 34

Matelica 33

Fermana, Gubbio 30

Carpi 29

Imolese 25

Fano 24

Vis Pesaro 23

Legnago Salus 22

Ravenna 19

Arezzo 15

GIRONE C

Ore 15:00 Bisceglie Juve Stabia

Ore 15:00 Vibonese Catania

Ore 17:30 Teramo Paganese

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 62

Avellino 50

Bari 46

Catanzaro 41

Catania (-2) 39

Foggia 36

Teramo 35

Juve Stabia 34

Palermo, Casertana 33

Virtus Francavilla 30

Viterbese 29

Turris 28

Monopoli 27

Vibonese, Paganese 23

Potenza 21

Bisceglie 20

Cavese 16



