RISULTATI SERIE C: PROGRAMMA DOMENICALE RICCO!

Saranno nove le partite dei risultati Serie C per domenica 1 settembre: eccoci arrivati al terzo giorno dedicato alla seconda giornata di questo campionato che, ancora una volta, divide i suoi turni dal lunedì al venerdì per uno “spezzatino” davvero molto intrigante, anche se a volte è complesso stare dietro al calendario. Sia come sia abbiamo parlato di nove partite, oggi nei risultati Serie C il “dominio” ce l’avrà il girone A con cinque gare, mentre sono due a testa quelle dei gironi B e C, per delle classifiche che naturalmente sono ancora parecchio parziali avendo disputato soltanto una giornata in questo campionato.

È chiaro però che qualche considerazione la si possa fare, e dunque nel girone A spicca la favola del Caldiero Terme, perché la squadra veneta si è affacciata per la prima volta alla Serie C e alla prima giornata ha timbrato una bellissima vittoria contro l’Albinoleffe e per di più in trasferta, adesso la sfida all’Atalanta U23 che, curiosamente, è entrata nella storia dalla parte sbagliata avendo incassato una sconfitta dall’Alcione Milano, altra esordiente assoluta a queste latitudini. Storie diverse dunque ma nei risultati Serie C scopriremo presto quello che succederà sui campi con le partite della seconda giornata, ormai manca sempre meno al calcio d’inizio questa domenica.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Proseguendo l’analisi dei risultati Serie C con il girone A, andiamo a vedere che non solo il Caldiero Terme va a caccia di conferme: all’esordio hanno vinto anche Lumezzane e Pro Vercelli che oggi si affrontano in un match che potrebbe consegnare a una delle due il punteggio pieno, lo stesso per il Padova che va in trasferta proprio a Caldiero ed è del tutto intenzionato a confermare lo status di corazzata, cosa che purtroppo nelle passate stagioni non è servita per timbrare la promozione ma che per il momento ha permesso ai biancoscudati di aprire alla grande nei risultati Serie C, grazie al 3-0 casalingo contro il Trento.

Nel girone B invece grande attesa come sempre per il Milan Futuro, la seconda squadra rossonera che ovviamente spera di ripercorrere le orme di Juventus e Atalanta ma, soprattutto, sa bene che la sua prima missione è quella di provare a formare giovani che poi possano andare in prima squadra abbattendo i costi e aprendo un progetto serio e continuativo nel tempo. Dopo il ko all’esordio i giovani rossoneri sfidano il Carpi, neopromossa con grandi ambizioni reduce dal pareggio contro il Rimini: potenzialmente una sfida davvero molto interessante nei risultati Serie C di oggi, a noi dunque non resta che scoprire come andranno le cose.

RISULTATI SERIE C: 2^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:00 Caldiero Terme Padova

Ore 18:00 Lumezzane Pro Vercelli

Ore 18:00 Novara Atalanta U23

Ore 18:00 Pergolettese Vicenza

Ore 18:00 Trento Lecco

CLASSIFICA GIRONE A

Triestina, Padova, Caldiero Terme, Alcione Milano, Lumezzane, Lecco, Pro Vercelli, Renate 3

Vicenza, Giana Erminio, Novara, Feralpisalò 1

Albinoleffe, Atalanta U23, Pro Patria, Pergolettese, Virtus Verona, Union Clodiense, Trento, Arzignano 0

GIRONE B

Ore 18:00 Milan Futuro Carpi

Ore 20:45 Pescara Torres

CLASSIFICA GIRONE B

Torres, Pontedera, Pescara, Arezzo, Gubbio, Entella 3

Perugia, Pianese, Rimini, Carpi, Lucchese, Pineto, Ascoli 1

Legnago Salus, Ternana, Campobasso, Sestri Levante, Milan Futuro, Vis Pesaro 0

Spal (-3) -2

GIRONE C

Ore 18:00 Potenza Turris

Ore 20:45 Trapani Picerno

CLASSIFICA GIRONE C

Picerno, Audace Cerignola, Crotone, Monopoli, Benevento, Giugliano 3

Acr Messina, Foggia, Potenza, Trapani, Latina, Casertana, Sorrento, Catania 1

Juventus U23, Cavese, Avellino, Taranto, Turris, Altamura 0