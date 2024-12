RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: QUATTRO POSTICIPI OGGI

Prima di far calare il sipario sui risultati Serie C della diciassettesima giornata del campionato 2024-2025 ci sono ancora ben quattro posticipi che ci terranno compagnia nella vivace serata di oggi, lunedì 2 dicembre 2024. Per la precisione, il girone A ha già completato il proprio programma in questo terzultimo turno dell’andata (che terminerà alla metà di questo mese), ma in compenso negli altri due gruppi c’è ancora molto da dire anche per quanto riguarda la classifica, con due posticipi a testa.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Vince la Juventus Next Gen! Diretta gol live score (oggi 1 dicembre 2024)

Andiamo allora a scoprire subito quale sarà il programma delle partite per il lunedì sera in compagnia dei risultati Serie C. Dobbiamo dire che il fischio d’inizio sarà in programma alle ore 20.30 per tutti gli incontri e che nel girone B si tratterà di Arezzo Entella e Pontedera Spal, mentre nel girone C potremo seguire fra poche ore Monopoli Avellino e Sorrento Giugliano, con quest’ultima sfida che ci proporrà quindi un derby campano.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: vince la capolista Pescara! (30 novembre 2024)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: FOCUS SULL’ENTELLA

La squadra che ha più punti in classifica nel proprio girone fra le otto che scenderanno in campo questa sera per i risultati Serie C sarà la Virtus Entella, allora adesso spendiamo qualche parola in più sulla formazione di Chiavari, che sicuramente è una delle più ambiziose nel girone B, ma stasera dovrà fare i conti con la difficile trasferta sul campo dell’Arezzo, che a sua volta è saldo in zona playoff e di conseguenza vuole provare a vincere per avvicinare in classifica la rivale ligure.

Della Virtus Entella fino a questo momento ha impressionato soprattutto la regolarità grazie a una sola sconfitta in sedici partite giocate, a volte c’è stato qualche pareggio di troppo (in totale sei), ma è ancora possibile la rincorsa al primo posto, che al termine della stagione regolare significherebbe naturalmente la promozione in Serie B. Inoltre in questo momento per l’Entella c’è una striscia aperta di tre vittorie consecutive, calare il poker ad Arezzo sarebbe un messaggio forte per tutta la concorrenza…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il Pineto sconfigge la Pianese Diretta gol live score (oggi 29 novembre 2024)

RISULTATI SERIE C, 17^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20.30

Arezzo Entella

Pontedera Spal

GIRONE C

Ore 20.30

Monopoli Avellino

Sorrento Giugliano