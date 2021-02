Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (gironi A e C)

RISULTATI SERIE C: OGGI SPAZIO AI RECUPERI

Siamo in diretta anche oggi, mercoledì 24 febbraio 2021 con i risultati della Serie C: a farci compagnia oggi però non sarà un turno regolare per il terzo campionato italiano, ma solo pochi recuperi. Benchè pure la Lega Pro proceda a passo spedito nella stagione regolare (e già nei prossimi giorni ci attenderà un nuovo tour de force, con un bollente turno infrasettimanale), ancora una volta il mal tempo e le problematiche legate alla pandemia da coronavirus ancora in corso mettono il bastone tra le ruote ai professionisti: ancora una volta dunque rinvii e spostamenti di calendario non sono dunque una novità, come dunque i recuperi che sono attesi solo oggi. Pure va detto che il quadro generale per la Serie C non ci pare poi troppo drammatico: fortunatamene, grazie agli sforzi della lega come pure i singoli club, non si sta perdendo troppo tempo e benchè manchino ancora alcuni recuperi, pure in programma non ne rimangono ormai moltissimi.

RISULTATI SERIE C: I MATCH IN PROGRAMMA OGGI

Dato il quadro generale di che sta accadendo nel terzo campionato nazionale, tocca ora vedere nel dettaglio il programma per questo mercoledì, tutto dedicato ai risultati della Serie C per i recuperi. Come abbiamo accennato prima non attendiamoci oggi una gran lista di incontri: di fatto a calendario ne contiamo appena due. Primo fischio d’inizio dunque per i recuperi della serie C sarà alle ore 12.30 con la sfida tra Olbia e Pro Sesto, match della 23^ giornata del girone A, dove pure i sardi sono chiamati al riscatto, specie dopo la striscia di risultati negativa che si sono appena messi alle spalle. Secondo e ultimo incontro in programma oggi sarà quello tra Paganese e Catania, previsto alle ore 14.30 e valido come recuperi della 20^ giornata del girone C: per i siciliani dunque un ‘ottima occasione per rialzare la testa, dopo anche il KO con la Ternana e solo il pari recuperato contro Bari solo pochi giorni fa.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 12.30 Olbia-Pro Sesto

CLASSIFICA

Como 55

Renate 50

Pro Vercelli 47

Lecco 44

Pro Patria 42

Alessandria 41

Juventus U23 40

Pontedera 38

AlbinoLeffe 37

Carrarese 35

Grosseto 34

Pro Sesto 31

Novara 30

Pergolettese 29

Piacenza 28

Pistoiese 26

Olbia 24

Giana Erminio 21

Livorno 19

Lucchese 18

GIRONE C

Ore 14.30 Paganese-Catania

CLASSIFICA

Ternana 62

Avellino 50

Bari 46

Catanzaro 41

Catania 38

Foggia 36

Teramo 35

Juve Stabia 34

Casertana, Palermo 33

Virtus Francavilla 30

Viterbese 29

Turris 28

Monopoli 27

Vibonese 23

Paganese 22

Potenza 21

Bisceglie 20

Cavese 16

