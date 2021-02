Diretta Catania Bari/ Streaming video tv: match-clou al Massimino (Serie C)

DIRETTA CATANIA BARI: CHE SPETTACOLO!

Catania Bari, diretta dall’arbitro Gianpiero Miele della sezione Aia di Nola, è la sfida di grande fascino che la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C ci proporrà oggi pomeriggio, domenica 21 febbraio 2021, con fischio d’inizio alle ore 15.00 presso lo stadio Angelo Massimino della città siciliana. La diretta di Catania Bari ci offrirà naturalmente una partita di notevole importanza per la zona playoff, dal momento che il Bari è terzo in classifica con 45 punti mentre il Catania segue in quinta posizione a quota 37 nonostante un -2 di penalizzazione inflitto ai siciliani.

Tuttavia per i padroni di casa sarà quella di oggi una partita a caccia del riscatto, perché nel turno infrasettimanale è arrivata una pesante sconfitta per 5-1 contro la capolista Ternana. Contro il Bari non sarà facile ma servirà una reazione, mentre i pugliesi cercheranno una conferma dopo il successo per 1-0 nel derby pugliese che il Bari ha vinto mercoledì contro il Monopoli. Che cosa succederà oggi?

DIRETTA CATANIA BARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Bari sarà garantita in pay-per-view da Sky, per la precisione sul canale Sky Sport 254, una proposta che si va naturalmente ad aggiungere alla diretta streaming video che la piattaforma Eleven Sports offre per tutte le partite di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA BARI

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni per Catania Bari. Per i padroni di casa si può ipotizzare un modulo 3-4-3 con Tonucci, Giosa e Silvestri nella difesa a tre davanti al portiere Confente; a centrocampo da destra a sinistra Calapai, Dall’Oglio, Welbeck e Zanchi; infine il tridente offensivo del Catania potrebbe vedere titolari Golfo e Manneh ai fianchi del centravanti Sarao. Quanto al Bari, il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-3 con Frattali in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Ciofani, Minelli, Perrotta e Sarzi Puttini; il terzetto di centrocampo invece potrebbe essere formato da Lollo, Bianco e Maita, infine ecco il tridente offensivo con Cianci, Candellone e D’Ursi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Catania Bari in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 2 è considerato favorito e viene infatti quotato a 2,35, poi si sale a quota 3,05 in caso di segno 1 e fino a 3,10 volte la posta in palio per chi invece ha giocato il segno X.



