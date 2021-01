Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (gironi B, C)

RISULTATI SERIE C: SI GIOCANO ALTRI RECUPERI

I risultati di Serie C tornano a farci compagnia con i recuperi: mercoledì 27 gennaio ne avremo tre, e dunque lentamente anche il campionato di terza divisione sta tornando ad una parvenza di normalità con le tante gare saltate, a causa del Coronavirus che è tornato a farsi sentire con una seconda ondata, che vengono disputate sfruttando gli infrasettimanali. Che poi questa situazione sia giudicata “falsata” rispetto ad un regolare svolgimento del torneo lo si vedrà; di fatto ci sono squadre che sono state ferme anche per quasi un mese per poi giocare tanti impegni ravvicinati, ma soprattutto abbiamo avuto partite rinviate magari per pochi casi e altre squadre che invece sono state costrette a giocare nonostante avessero il numero minimo di tesserati disponibili (paradossale ad esempio il caso della Casertana, ma anche quello del Palermo nel derby contro il Catania).

Ad ogni modo, ci avviamo verso i recuperi che anche questo mercoledì torneranno a farci compagnia, secondo un calendario che ormai abbiamo imparato a conoscere e al quale ci stiamo abituando in una situazione di emergenza (che appunto, a meno di altri casi che potrebbero sempre verificarsi, sta per rientrare): oggi saremo in campo solo per i gironi B e C e, delle tre partite in programma, una è una prosecuzione. Tuffiamoci dunque nell’atmosfera dei risultati di Serie C, iniziando a valutare quello che potrebbe succedere sui campi coinvolti o comunque studiando l’attuale situazione del campionato, girone per girone e classifica per classifica.

RISULTATI SERIE C: CONTESTO E SITUAZIONE

Le tre partite che si giocano per i risultati di Serie C sono Carpi Feralpisalò, nel girone B, e Juve Stabia Casertana nel girone C, alle ore 15:00. Entrambe fanno riferimento alla 17^ giornata del campionato, siamo invece alla 18^ per quanto riguarda Catanzaro Viterbese: qui però il Coronavirus c’entra ben poco, la partita al Ceravolo era iniziata a tutti gli effetti ma è stata interrotta al 52’ minuto a causa di una nebbia davvero fitta che ha coperto il terreno di gioco impedendo la regolare visibilità. Dunque si ripartirà esattamente dal momento in cui l’arbitro aveva fischiato la fine, e dal risultato di 0-0 che era quello del terreno di gioco fino a quel punto; se volessimo parlare di cosa aspettarci, diremmo che è particolarmente interessante la sfida del Cabassi perché il Carpi ha già mancato una bella occasione per risalire la corrente in classifica, perdendo il primo di tre recuperi sul campo del Matelica. Il Catanzaro invece ha l’occasione di agganciare il terzo posto dell’Avellino nel girone C e allo stesso tempo separarsi ancor più dalle rivali alle sue spalle, mentre la Casertana è in un buon momento e ha scalato la graduatoria fino a prendersi la salvezza virtuale, e vuole approfittare del calo della Juve Stabia. Staremo a vedere come andranno le cose…

RISULTATI SERIE C: I RECUPERI

GIRONE B

Ore 15:00 Carpi Feralpisalò

CLASSIFICA GIRONE B

Sudtirol 40

Modena 39

Perugia, Padova 37

Cesena 35

Sambenedettese 33

Mantova 32

Matelica 31

Virtus Verona, Feralpisalò, Triestina 29

Carpi 24

Gubbio 23

Fermana 22

Legnago Salus 21

Vis Pesaro 18

Imolese, Fano 16

Ravenna 14

Arezzo 10

GIRONE C

Ore 15:00 Juve Stabia Casertana

Ore 16:00 Catanzaro Viterbese (dal 52’)

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 49

Bari 41

Avellino 34

Catanzaro 31

Catania (-2) 30

Teramo, Foggia 29

Turris 27

Palermo 25

Juve Stabia 23

Vibonese, Virtus Francavilla 22

Casertana 21

Monopoli 20

Viterbese 18

Potenza 16

Bisceglie 15

Paganese 12



