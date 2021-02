Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score della 27^ giornata

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI DI OGGI!

Sabato 27 febbraio 2021 sarà un giorno ricchissimo di risultati Serie C, seguendo quella tendenza che ormai abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane, con frequenti turni infrasettimanali che di conseguenza riempiono il sabato precedente (per dare più tempo per preparare le partite successive, soprattutto per chi gioca di martedì) e svuotano quello successivo, come successo settimana scorsa, quando salvo un paio di posticipi al lunedì le partite erano state tutte di domenica. Siccome incombe un nuovo turno infrasettimanale ad inizio marzo, ecco che oggi saranno tantissime le partite per i risultati Serie C, che andiamo a presentare partendo come di consueto dal girone A, per rispettare l’ordine alfabetico. Qui avremo cinque partite, delle quali quattro alle ore 15.00: Giana Erminio Pro Vercelli, Lucchese Olbia, Novara Pro Sesto e Pistoiese AlbinoLeffe, seguite infine alle ore 17.30 il bel derby lombardo Pro Patria Como, che vedrà scendere in campo la capolista.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: TUTTE LE PARTITE

Passando adesso al girone B, ecco che il programma dei risultati Serie C sarà in questo gruppo se possibile ancora più intenso, dal momento che sono ben sei le partite in programma nelle prossime ore. Si comincerà dunque alle ore 15.00 con Gubbio Vis Pesaro, Imolese Mantova, Matelica Virtus Verona e Sambenedettese Sudtirol, seguite alle ore 17.30 da altri due incontri, che saranno Feralpisalò Legnago Salus e Perugia Modena, senza dubbio il big-match del sabato del girone B tra due squadre molto vicine alla capolista Padova, che invece giocherà domani. Infine eccoci naturalmente al girone C, che essendo il gruppo a 19 squadre vedrà riposare in questo turno di fine febbraio l’Avellino. Qui si comincerà già alle ore 12.30 con l’anticipo Viterbese Palermo, seguito alle ore 15.00 da Catanzaro Ternana, Cavese Potenza e Virtus Francavilla Monopoli, dunque in campo avremo pure la capolista da record, infine alle ore 17.30 ecco il posticipo Turris Casertana.

RISULTATI SERIE C, 27^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Giana Erminio Pro Vercelli

Lucchese Olbia

Novara Pro Sesto

Pistoiese AlbinoLeffe

Ore 17.30

Pro Patria Como

CLASSIFICA

Como 55

Renate 50

Pro Vercelli 47

Lecco 44

Pro Patria 42

Alessandria 41

Juventus U23 40

Pontedera 38

AlbinoLeffe 37

Carrarese 35

Grosseto 34

Pro Sesto 31

Novara 30

Pergolettese 29

Piacenza 28

Olbia 27

Pistoiese 26

Giana Erminio 21

Livorno 19

Lucchese 18

GIRONE B

Ore 15.00

Gubbio Vis Pesaro

Imolese Mantova

Matelica Virtus Verona

Sambenedettese Sudtirol

Ore 17.30

Feralpisalò Legnago Salus

Perugia Modena

CLASSIFICA

Padova 54

Modena 50

Perugia, Sudtirol 49

Triestina 43

Cesena, Virtus Verona 41

Feralpisalò 39

Sambenedettese 38

Mantova 34

Matelica 33

Fermana, Gubbio 30

Carpi 29

Imolese 25

Fano 24

Vis Pesaro 23

Legnago Salus 22

Ravenna 19

Arezzo 15

GIRONE C

Ore 12.30

Viterbese Palermo

Ore 15.00

Catanzaro Ternana

Cavese Potenza

Virtus Francavilla Monopoli

Ore 17.30

Turris Casertana

CLASSIFICA

Ternana 62

Avellino 50

Bari 46

Catanzaro 41

Catania 39

Foggia 36

Teramo 35

Juve Stabia 34

Casertana, Palermo 33

Virtus Francavilla 30

Viterbese 29

Turris 28

Monopoli 27

Vibonese, Paganese 23

Potenza 21

Bisceglie 20

Cavese 16



