RISULTATI SERIE C: TANTA CARNE AL FUOCO!

Consueto quadro ricco quello dei risultati Serie C per la dodicesima giornata: abbiamo già vissuto un intenso antipasto ieri, mercoledì 30 ottobre si torna in campo per questo turno infrasettimanale che propone undici partite, con inizio stavolta alle ore 15:00 (Picerno Giugliano) e poi le due fasce orarie delle ore 18:30 e delle 20.45, avremo quattro partite nel girone A, cinque nel girone B e due nel girone C. Adesso si può iniziare a capire in che modo le tre classifiche possano svilupparsi, perché ci stiamo avvicinando a grandi passi al primo terzo di campionato: intrigante il girone A nel quale una Triestina ultima in classifica, e penalizzata, ospita l’Albinoleffe per evitare di affondare ancor più.

Torna però in campo soprattutto il Padova, che gioca una sfida ad alta tensione con il Renate: possiamo sicuramente dire che le pantere siano in calo rispetto a uno straordinario avvio ma comunque occupano ancora il quarto posto in classifica, i biancoscudati invece stanno volando e non hanno ancora perso, prendendosi una vittoria anche questa sera potrebbero davvero lanciare la fuga giusta confermando le indiscrezioni della vigilia sui risultati Serie C, che volevano questa squadra come grande favorita per la promozione. Staremo a vedere, intanto sono altri i temi di interesse nella serata dei risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C: I TEMI PRINCIPALI

Ad esempio nei risultati Serie C è impossibile non citare l’Alcione Milano, sempre nel girone A: prima stagione di sempre in terza divisione e incredibile terzo posto in classifica, magari gli arancioni non riusciranno a lottare per la promozione diretta anche perché il Padova è già lontano, ma intanto possono sognare di andare a prendersi subito la fase nazionale dei playoff e da lì provare il miracolo. Per l’Alcione Milano tuttavia sarà tutt’altro che semplice la trasferta del Rigamonti-Ceppi, il Lecco forse non ha ancora raccolto tutto quello che avrebbe potuto ma rimane una squadra costruita per il salto di categoria e che soprattutto nel suo stadio può fare la differenza.

Trasferta invece per l’altra retrocessa nel girone A, vale a dire la Feralpisalò: anche in questo caso abbiamo un incrocio contro una società che arriva dalla Serie D, l’Union Clodiense a differenza dell’Alcione Milano sta faticando e si trova pericolosamente vicina all’ultima posizione in classifica, serve una scossa per uscire dalla zona playout e chissà che possa arrivare questa sera contro una rivale che sulla carta è decisamente superiore. Andiamo ora a scoprire il quadro delle partite che ci faranno compagnia nella serata dedicata ai risultati Serie C, poi sarà davvero il momento di giocare.

RISULTATI SERIE C: 12^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Lecco Alcione Milano

Ore 18:30 Triestina Albinoleffe

Ore 18:30 Union Clodiense

Ore 20:45 Padova Renate

GIRONE B

Ore 18:30 Milan Futuro Pineto

Ore 18:30 Torres Perugia

Ore 20:45 Ascoli Campobasso

Ore 20:45 Entella Lucchese

Ore 20:45 Pescara Pontedera

GIRONE C

Ore 15:00 Picerno Giugliano

Ore 20:45 Trapani Avellino