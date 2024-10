DIRETTA PERGOLETTESE TRIESTINA, SCONTRO IN FONDO ALLA CLASSIFICA

La diretta Pergolettese Triestina è in programma alle ore 15:00 di sabato 26 ottobre 2024 presso lo Stadio Giuseppe Voltini di Crema come partita valida per l’undicesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2024/2025. Entrambe la compagini si apprestano a disputare questa gara non certo vivendo uno dei loro momenti migliori dato che occupano rispettivamente il diciottesimo, a sei punti, ed il diciannovesimo posto, ad appena 4 punti senza dimenticare quello di penalizzazione, in campionato ed è ovvio che tutte e due le squadre vorrebbero ottenere un successo in questo turno così da quantomeno iniziare a pensare di abbandonare la zona retrocessione.

DIRETTA/ Lecco Pergolettese (risultato finale 1-0): triplice fischio! (Serie C, 20 ottobre 2024)

I lombardi sono reduci dalla sconfitta esterna patita nel derby sul campo del Lecco ed i friulani hanno subito anche loro una batosta perdendo in casa contro la Virtus Verona. Per gli alabardati si è trattato della settima sconfitta stagionale e non è mancata la contestazione da parte dei tifosi nei confronti del general manager statunitense Alexander Menta. La direzione del match è stata affidata all’arbitro Francesco D’Eusanio, proveniente dalla sezione AIA di Faenza.

Video Triestina Virtus Verona (0-2)/ Gol e highlights: espulso Vertainen al 23'! (Serie C 19 ottobre 2024)

DIRETTA PERGOLETTESE TRIESTINA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pergolettese Triestina sarà visibile, come di consueto, sia su Now che su Sky, ovvero le piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione in esclusiva di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Chi non è iscritto a NOW TV ma possiede un abbonamento all’emittente satellitare potrà dunque sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 254 e non è da escludere che questa gara possa essere inclusa in una Diretta gol su un canale dedicato insieme con le altre sfide in programma alle ore 15. Via streaming sarà inoltre possibile seguire la partita anche grazie a Sky Go.

Diretta/ Triestina Virtus Verona (risultato finale 0-2): Gatti trova il raddoppio! (Serie C, 19 ottobre 2024)

PERGOLETTESE TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo ora di analizzare quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni per la diretta Pergolettese Triestina e quindi le scelte dei due allenatori per questa sfida del girone A. Nonostante la sconfitta patita contro il Lecco nello scorso turno, la Pergolettese del tecnico Giacomo Curioni dovrebbe comunque ripresentarsi in campo con un 4-3-2-1 che si potrà facilmente trasformare in 4-3-3 in fase d’attacco affidandosi dunque ancora una volta a Cordaro tra i pali, Tonoli, Stante, Lambrughi e Capoferri in difesa, Jaouhari, Arini, e Scarsella nel mezzo con Albertini, Parker e Bouabre in attacco.

Discorso simile pure per la Triestina di mister Pep Clotet che potrebbe quindi puntare ancora sul 3-5-2 composto anche in questo caso da Vertainen ed El Azrak come coppia d’attacco, Germano, Vallocchia, Embalo Sambu, Correia e Bijleveld a centrocampo mentre il reparto arretrato, a protezione dell’estremo difensore Roos, sarà costituito da Moretti, Pavlev e Rizzo.

PERGOLETTESE TRIESTINA, LE QUOTE

Proviamo infine a dare uno sguardo insieme a quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione all’esito finale della diretta Pergolettese Triestina e dunque il pronostico del match valido per l’undicesima giornata della Serie C 2024/2025.