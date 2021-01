Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score delle partite (17^ giornata)

RISULTATI SERIE C: SI TORNA IN CAMPO!

Dopo lunghissima ma meritata sosta, ecco che il terzo campionato torna sotto ai riflettori e siamo dunque impaziente di dare parola ai match e ai risultati della Serie C che ci faranno compagnia oggi, sabato 9 gennaio. Era infatti il 23 dicembre l’ultimo giorno dedicato alla terza serie del calcio italiano: dopo così lunga attesa siamo pronti a rivedere i nostri beniamini, che per l’anno nuovo sicuramente vorranno regalarci grande spettacolo. A partire da oggi, dove pure la Lega Pro ha messo in programma non già i soliti tre anticipi (uno per gruppo), ma ben sei partite dei tre gironi A, B e C, ben organizzate: andiamo subito a vedere quali. Calendario alla mano ecco che oggi su comincerà subito alle ore 14.30 con il primo fischio d’inizio con la sfida tra Cavese e Palermo: per lo stesso girone poi ricordiamo che solo alle ore 17.30 andrà in scena la sfida tra Teramo e Avellino, big match che interesserà i vertici della graduatoria. Proseguendo vediamo che alle ore 15.00 si udirà il fischio d’inizio del match per il girone A tra Carrarese e Juventus U23: alla stessa ora ma per il gruppo B invece andranno in scena le partite Cesena-Sudtirol e Virtus Verona-Fermana. Il quadro dei risultati di Serie C per la 17^ giornata si chiuderà poi alle ore 17.30 quando sempre per il girone B occorrerà lo scontro tra Feralpisalò e Sambenedettese.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO

Passati dunque diversi giorni dall’ultimo appuntamento con la terza serie nazionale, alla vigilia di questo sabato dedicato ai risultati della Serie C, occorre andare a rinfrescarsi la memoria e andare a vedere che cosa stava succedendo nelle classifiche dei tre gironi, in cui si divide il campionato: occorre infatti dare subito un contesto entro cui leggere i vari incontri messi in programma. Andiamo dunque secondo l’ordine alfabetico e partiamo dal girone A, ricordando che al vertice stazionava con un vantaggio di 4 lunghezze dal primo avversario, il Renate. La squadra nerazzurra, salvo qualche scivolone si è comportata davvero molto bene in questo 2020 e sicuramente sarà intenzionata a dare seguito a tale trend: lo scopriremo però solo domani. Intanto alle sue spalle oggi la Carrarese ha la possibilità di salire al terzo gradino del podio, superando la Juventus U23, di ritorno da tre KO di fila. Per il girone B invece ecco che le protagoniste ai vertici della classifica saranno chiamate all’azione oggi: Cesena e Sudtirol si combattono infatti il primo gradino del podio (con solo due punti di distacco) e sperano oggi di poter, anche in via provvisoria, beffare Padova e Modena, ai gradini superiori (ma a pari punti degli altoatesini). Nel girone C infine dobbiamo ancor oggi parlare dell’ottimo cammino della Ternana, leader indiscutibile del gruppo, con zero sconfitte e ben 40 punti messi a tabella, con un vantaggio pure di 6 lunghezze sul primo rivale. Pure gli umbri saranno in campo solo domani: oggi però saranno protagonisti Teramo e Avellino, al momento il 4^ e 3^ classifica del gruppo, appaiati a quota 27 punti e pronti a lottarsi il terzo gradino del podio. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni!.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 15.00 Carrarese-Juventus U 23

CLASSIFICA

Renate 38

Como 34

Alessandria 30

Carrarese 29

Pro Vercelli 28

Lecco 27

Pro Patria 26

Juventus U23, Pontedera, Grosseto 25

Pro Sesto 24

Albinoleffe 22

Pergolettese 19

Novara, Olbia, Pistoiese 18

Piacenza 16

Giana Erminio 14

Livorno 13

Lucchese 11

GIRONE B

Ore 15.00 Cesena-Sudtirol

Ore 15.00 V Verona-Fermana

Ore 17.30 Feralpisalò-Sambenedettese

CLASSIFICA

Sudtirol, Padova, Modena 33

Cesena 31

Perugia 30

Triestina 28

Sambenedettese 27

Feralpisalò 26

Mantova, Matelica 25

V Verona 22

Carpi 21

Gubbio 19

V Pesaro, Legnago, Fermana 18

Ravenna 13

Imolese 12

Fano 11

Arezzo 9

GIRONE C



Ore 14.30 Cavese-Palermo

Ore 17.30 Teramo-Avellino

CLASSIFICA

Ternana 40

Bari 34

Teramo, Avellino, Catanzaro, Catania, Foggia 27

Turris 25

Foggia 24

Juve Stabia 22

Palermo 21

Vibonese, V Francavilla 19

Monopoli 16

Viterbese 15

Bisceglie, Potenza 13

Paganese, Casertana 12

Cavese 8



© RIPRODUZIONE RISERVATA