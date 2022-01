Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: partite al via, si comincia!

RISULTATI SERIE C: PARTITE AL VIA!

Ci siamo, la lunga domenica dedicata ai risultati di Serie C sta per farci compagnia. Nelle poche partite del girone B è impegnato il Siena, che ospita l’Imolese: la Robur è una squadra assolutamente in crisi, che era partita con ambizioni di playoff e forse addirittura qualcosa in più, ma che presto si è trovata a giocare un altro tipo di campionato. A oggi nessuno ha retto i ritmi imposti da Reggiana e Modena, ma il Siena all’inizio della stagione era comunque in alta classifica; il problema è che l’ultima vittoria di questa compagine è datata 13 novembre (3-2 all’Olbia) e da quel momento è iniziato un ciclo terribile.

Vediamo nel dettaglio: sei sconfitte consecutive, 4 gol segnati e 10 subiti in questa striscia, dal quarto posto al tredicesimo nella classifica del girone B, e se oggi l’Imolese dovesse fare il colpo al Franchi il Siena potrebbe essere a +1 sui playout. Alberto Gilardino, esonerato dopo 11 giornate, aveva comunque raccolto 17 punti; Paolo Maddaloni è durato 7 turni in cui ha raccolto 6 punti, 0 quelli di Paolo Negro che ha perso contro Cesena e Vis Pesaro, appena prima che il 2021 finisse la società si è affidata a Paolo Negro. Le cose andranno meglio? Lo scopriremo: adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i campi, finalmente per i risultati di Serie C si può iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

PADOVA IN FINALE DI COPPA

Parlando dei risultati di Serie C, possiamo concentrare nuovamente la nostra attenzione su Sudtirol e Padova che stanno lottando per la promozione diretta nel girone A, anche se gli altoatesini vincendo le due gare da recuperare scapperebbero a +7. Tuttavia, oggi, citiamo queste due squadre perché in settimana sono state impegnate nelle semifinali di Coppa Italia Serie C: il Padova ha già giocato il ritorno e, espugnando il campo del Catanzaro con il gol di Bifulco, ha già raggiunto la finale. Il Sudtirol invece aveva saltato il match di andata che ha dunque recuperato martedì.

Anche grazie alla doppia espulsione in 22 minuti tra le fila degli avversari, ha demolito la Fidelis Andria in trasferta vincendo per 4-0. Salvo clamorosi colpi di scena dunque Padova e Sudtirol si ritroveranno in Coppa Italia Serie C; sappiamo che chi la vincerà avrà di diritto un posto nella fase nazionale dei playoff, tecnicamente a queste due squadre non servirà ma l’esito della Coppa Italia Serie C aprirà comunque nuovi scenari per altre squadre. Intanto la sfida infinita tra Padova e Sudtirol, di cui abbiamo avuto uno straordinario assaggio l’anno scorso, sembra poter continuare per regalarci nuove emozioni… (agg. di Claudio Franceschini)

LUNGA LISTA DI PARTITE!

Stiamo per vivere una lunga domenica dedicata ai risultati di Serie C: si gioca per la 23^ giornata (dunque la quarta di ritorno) e il programma prosegue dopo gli anticipi del sabato, dunque il 23 gennaio avremo la bellezza di 22 partite a tenerci compagnia. Nello specifico, vivremo oggi l’intero quadro del girone A, tre gare per il girone B e nove sfide del girone C, con un turno che si concluderà con il consueto Monday Night che sarà anche parecchio scintillante, visto che saremo al Ceravolo per Catanzaro Palermo del girone C.

Parlare di risultati di Serie C in questo momento è particolarmente complesso: la terza divisione infatti è ferma da tempo, il Covid ha presentato il conto e la Lega Pro ha pensato di rinviare le prime due giornate del 2022, soluzione forse necessaria per evitare che il calendario da qui in avanti fosse spezzettato tra recuperi e giornate “regolari”, portando a una situazione come quella dello scorso anno in cui si giocava ogni tre giorni. Cosa succederà invece nelle partite di oggi lo scopriremo tra poco…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C dunque stanno per tornare a farci compagnia, e come di consueto è la domenica il giorno che è protagonista: tante partite, tanta carne al fuoco ma anche la necessità di riprendere il filo del discorso, perché onestamente si fatica anche solo a ricordare come ci eravamo lasciati e quale fosse la situazione nei vari gironi. Riassumendo in maniera molto sbrigativa, possiamo dire che nel girone A sta dominando il Sudtirol, al momento con 2 punti di vantaggio sul Padova ma anche due partite da recuperare.

Sempre tenendo un occhio sui risultati serie C, nel girone B la corsa per la promozione dovrebbe essere ridotta a un testa a testa tra Reggiana e Modena con i canarini che arrivano da un’impressionante serie di vittorie, ma i granata che per contro sono ancora imbattuti. Infine il girone C, dove il Bari sembra aver scavato il solco giusto nei confronti della concorrenza e ora vuole realmente provare a dare la spallata giusta, per evitare che finisca come l’anno scorso – pur comunque in un contesto del tutto diverso. Dunque, non resta che accomodarci e aspettare che per i risultati di Serie C si inizi a giocare…

RISULTATI SERIE C: 23^ GIORNATA E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 14:30 Feralpisalò Lecco

Ore 14:30 Fiorenzuola Pro Sesto

Ore 14:30 Giana Erminio Trento

Ore 14:30 Legnago Salus Virtus Verona

Ore 14:30 Mantova Albinoleffe

Ore 14:30 Pergolettese Sudtirol

Ore 14:30 Pro Patria Piacenza

Ore 14:30 Pro Vercelli Juventus U23

Ore 14:30 Renate Seregno

Ore 14:30 Triestina Padova

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 44

Padova 42

Renate, Feralpisalò 39

Triestina 33

Juventus U23 28

Pro Vercelli, Albinoleffe, Virtus Verona, Lecco 25

Trento 24

Seregno 23

Piacenza, Pergolettese (-1) 22

Mantova, Pro Patria 21

Fiorenzuola 20

Legnago Salus 18

Pro Sesto 16

Giana Erminio 15

GIRONE B

Ore 14:30 Grosseto Carrarese

Ore 14:30 Olbia Lucchese

Ore 14:30 Siena Imolese

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana, Modena 48

Cesena 39

Entella 33

Pescara, Ancona-Matelica 32

Gubbio 29

Vis Pesaro 27

Lucchese, Carrarese 26

Olbia 25

Pontedera 24

Siena 23

Montevarchi, Fermana 21

Imolese (-2), Teramo 19

Pistoiese 16

Grosseto, Viterbese 14

GIRONE C

Ore 17:30 Avellino Monopoli

Ore 17:30 Bari Catania

Ore 17:30 Campobasso Juve Stabia

Ore 17:30 Foggia Latina

Ore 17:30 Monterosi Potenza

Ore 17:30 Picerno Turris

Ore 17:30 Taranto Paganese

Ore 17:30 Vibonese Fidelis Andria

Ore 17:30 Virtus Francavilla Acr Messina

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 44

Monopoli 37

Avellino 35

Turris, Palermo, Virtus Francavilla 33

Catanzaro 32

Foggia (-2) 31

Taranto 30

Picerno 29

Juve Stabia 26

Latina 25

Catania (-2) 24

Monterosi, Campobasso, Paganese 21

Acr Messina 17

Fidelis Andria 16

Potenza 15

Vibonese 14



