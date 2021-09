Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live: Bari per l’impresa al San Nicola

RISULTATI SERIE C: OCCHIO AI GALLETTI

Protagonista assoluta nel girone C in questa domenica riservata ai risultati della Serie C, per la seconda giornata di campionato non può che essere il Bari di Mister Mignani. Tra i più attivi in ottica mercato anche in questi ultimi giorni della finestra estiva, il club dei galletti si prepara a vivere una stagione da vera protagonista, che secondo gli obbiettivi e le speranze dei pugliesi, deve concludersi con la promozione e il passaggio al campionato cadetto. Una bella aspirazione per la squadra biancorossa che pure oggi debutterà in casa contro il Monterosi Tuscia, “cenerentola” del gruppo: e chissà che proprio oggi pomeriggio i ragazzi di Mignani riescano nel colpaccio. Al debutto infatti il Bari ha ben faticato contro il Potenza e pure non è riuscito ad andare oltre l’1-1: certo non è stato un KO e il punto vinto fa sempre comodo, ma per un club come il Bari che punta all’eccellenza, forse ci si aspettava qualcosa di più. Vedremo però che accadrà oggi. (agg Michela Colombo)

TORNANO I TIFOSI

Siamo impazienti di dare il via a questa domenica riservata ai risultati della Serie C, ma prima di far parlare il campo per il 2^ turno di campionato vanno spese due parole sul ritorno dei tifosi agli stadi dopo un anno e mezzo di match disputati senza pubblico. Con l’inizio della stagione calcistica 2021-22, stiamo assistendo al ritorno del pubblico negli spalti, sia pure con tutte le limitazioni del caso. Stando agli ultimi numeri raccolti dalle Lega Pro, solo lo scorso fine settimana, per la prima giornata di campionato i trenta stadi della Serie C hanno riaperto al 50% della capienza e sono stati riempiti per oltre il 30%. Numeri interessanti dunque ma che potrebbero ancora incrementare, pur facendo attenzione alle disposizioni fissate dal governo, come ha riferito lo stesso presidente Ghirelli, che posto l’attenzione anche su “nuove consuetudini” sviluppate in un anno e mezzo di pandemia e anche a un evidente “timore” da parte del pubblico per le riaperture.

PROGRAMMA RISTRETTO OGGI

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie C, oggi domenica 5 settembre 2021 per le sfide della 2^ giornata del campionato. Dopo dunque il fitto programma di anticipi occorso ieri, ecco che si torna di nuovo in campo per la terza serie del calcio nazionale e siamo davvero impazienti di scoprire quali saranno i verdetti che ci arriveranno oggi pomeriggio. Questo tenuto pur conto che il programma odierno di sfide sarà meno fitto del previsto.

Per esigenze organizzative, di fatto nella giornata di ieri sono andate in scena quasi tutte le partite del girone A e solo due sono state posticipate, ma al 22 settembre: il campo dunque sarà riservato oggi agli incontri dei gironi B e C, ma pure non saranno tutti. Pure ci attendiamo grandissimo spettacolo oggi: tutti vogliono certo cominciare la propria stagione al meglio, e daranno il massimo per la 2^ giornata della Serie C.

RISULTATI SERIE C: I MATCH DI OGGI

Impazienti dunque di dare il via a questa domenica riservata ai risultati della Serie C, ecco che tocca ora andare a scoprire il programma di questa 2^ giornata di campionato, come detto prima, non troppo affollata. Senza il girone A, saranno solo i club dei gruppi B e C ad allietarci e orario con il primo saranno ben nove le sfide attese.

Calendario alla mano ecco che oggi si comincerà alle ore 15.00 con l’incontro tra Ancona Matelica e Olbia, mentre solo alle ore 17.30 saranno riflettori puntati sulle partite Carrarese-Pescara e Gubbio-Fermana come anche Montevarchi-Entella e Lucchese-Cesena. Sempre dalle ore 17.30 per il girone B comincerà il derby toscano tra Pistoiese e Grosseto (con gli arancioni a caccia di riscatto) e alla medesima ora pure Teramo-Siena e Vis Pesaro-Pontedera: imperdibile poi l’incontro tra Viterbese-Imolese, alla stessa ora, sfida che pure non si accende da più di 16 anni.

Per il girone C invece il programma di sfide oggi è appena più ristretto, ma non meno affascinante. A farci compagnia oggi per i risultati della serie C saranno appena tre incontri, tutti previsti alle ore 17.30: ecco allora Bari contro la neopromossa Monterosi, a caccia dell’impresa contro i galletti, come anche l’incontro tra Virtus Francavilla e Vibonese. Sempre alle ore 17.30 pure sarà fischio d’inizio per il big match Foggia-Potenza, con i satanelli impazienti di rifarsi dopo il debole pareggio raccolto al debutto pochi giorni fa.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE B

Ore 15:00 Ancona-Matelica-Olbia

Ore 17:30 Carrarese-Pescara

Ore 17:30 Gubbio-Fermana

Ore 17:30 Lucchese-Cesena

Ore 17:30 Montevarchi-Entella

Ore 17:30 Pistoiese-Grosseto

Ore 17:30 Teramo-Siena

Ore 17:30 Vis Pesaro- Pontedera

Ore 17:30 Viterbese-Imolese

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana, Siena, Entella, Olbia, Pescara, Lucchese 3

Fermana, Viterbese, Carrarese, Pontedera, Gubbio, Cesena, Modena, Grosseto 1

Montevarchi, Pistoiese, Ancona Matelica, Imolese, Teramo, Vis Pesaro 0

GIRONE C

Ore 17:30 Bari-Monterosi Tuscia

Ore 17:30 Foggia-Potenza

Ore 17:30 Virtus Francavilla-Vibonese

CLASSIFICA GIRONE C

Taranto, Catanzaro, Palermo 4

Monopoli, Latina, Catania 3

Acr Messina, Avellino, Juve Stabia, Picerno 2

Paganese, Bari, Potenza, Fidelis Andria, Campobasso, Foggia, Vibonese, Turris, Monterosi 1

Virtus Francavilla 0



