Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (19^ giornata)

RISULTATI SERIE C: SI TORNA IN CAMPO!

Per i risultati di Serie C siamo arrivati alla 19^ giornata, che è l’ultima del girone di andata: si scende in campo sabato 16 gennaio per gli anticipi, e possiamo subito notare che rispetto all’inizio della stagione il calendario ha leggermente cambiato la sua formula. Infatti, già oggi assisteremo a 9 sfide; il sabato che fa da apripista al turno della terza divisione si arricchisce dunque di impegni, come del resto era già capitato nello scorso fine settimana.

Saranno impegnati i gironi A, B e C; sarà anche interessante scoprire come cambieranno le rispettive classifiche, qui infatti ci sono situazioni che sembrano in via di definizione ma anche partite da recuperare, un torneo che rimane particolarmente lungo e l’attesa per playoff e playout che naturalmente aggiungono sale alla competizione. Dunque, senza indugiare oltre, andiamo a presentare queste partite che si giocano per i risultati di Serie C legati alla 19^ giornata, provando anche a ipotizzare quello che potrebbe succedere sui vari campi aspettando, ovviamente, anche le gare della domenica a completamento del turno.

RISULTATI SERIE C: CONTESTO E SITUAZIONE

Parlando dei risultati di Serie C e iniziando dal girone A, scopriamo subito il testa-coda: il Renate va al Porta Elisa per giocare contro la Lucchese, che arriva da tre pareggi consecutivi ed è lontana già 5 punti dai playout. I lombardi invece stanno volando: tre vittorie in serie, il miglior attacco del torneo e ben 7 punti di vantaggio sul Como, che ha però giocato una partita in meno (come l’Alessandria) e dunque potrebbe ridurre il gap. Nel girone B avremo una bella sfida in Mantova Triestina, due squadre costruite per fare grandi cose; al momento entrambe condividono la settima posizione con 28 punti e si stanno staccando dal dominante Modena che arriva da un’impressionante serie di vittorie. In campo ci sarà anche il Legnago Salus: attualmente salvo, ma deve riprendere una marcia che si è interrotta nelle ultime tre uscite. Infine il girone C, con due sole partite: la matricola terribile Turris resta in zona playoff ma sta pareggiando un po’ troppo, l’Avellino lo ha fatto nell’ultima giornata ed è terzo in classifica ma, guardando meglio, è appaiato a Teramo e Foggia e soprattutto staccato di ben 7 punti dal Bari secondo, e 15 dalla Ternana. Tradotto: la promozione diretta non dovrebbe essere affar suo, ma per i playoff sarà una potenziale minaccia qualora dovesse arrivarci.

RISULTATI SERIE C: 19^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Lucchese Renate

Ore 15:00 Pistoiese Giana Erminio

Ore 15:00 Pro Patria Alessandria

CLASSIFICA GIRONE A

Renate 41

Como 34

Alessandria 30

Pro Patria, Pro Vercelli, Carrarese 29

Lecco, Juventus U23 28

Albinoleffe, Grosseto, Pontedera 25

Pro Sesto 24

Pistoiese 21

Pergolettese, Novara, Olbia 19

Giana Erminio, Piacenza 17

Livorno (-5) 13

Lucchese 12

GIRONE B

Ore 15:00 Arezzo Cesena

Ore 15:00 Fano Gubbio

Ore 15:00 Fermana Legnago Salus

Ore 17:30 Mantova Triestina

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 36

Sudtirol 34

Perugia, Padova 33

Cesena 30

Sambenedettese 30

Mantova, Triestina 28

Feralpisalò 26

Matelica 25

Virtus Verona 23

Gubbio 22

Carpi 21

Fermana 19

Legnago Salus, Vis Pesaro 18

Ravenna, Fano 14

Imolese 12

Arezzo 10

GIRONE C

Ore 15:00 Turris Vibonese

Ore 17:30 Avellino Cavese

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 43

Bari 35

Avellino, Teramo, Foggia 28

Catanzaro, Catania (-2) 27

Turris 26

Palermo 24

Juve Stabia 23

Vibonese 20

Virtus Francavilla 19

Monopoli, Potenza 16

Viterbese, Casertana 15

Bisceglie 14

Paganese 12

Cavese 8



