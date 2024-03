RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La corsa ai playoff nel girone B, diretta gol live score (oggi 6 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: LA CORSA AI PLAYOFF

Nei risultati di Serie C per le partite di oggi sarà molto interessante scoprire cosa succederà nella zona playoff del girone B. La Juventus U23 che rischiava addirittura la retrocessione si è rimessa in corsa, anche se nelle ultime giornate è tornata a faticare; i giovani bianconeri sono entrati nella 30^ giornata con gli stessi punti (38) di Arezzo e Rimini, e in questo momento queste tre squadre sono le ultime che entrerebbero nella griglia della post season per la promozione. Il calo accusato dal Pineto ha per il momento tolto agli abruzzesi la possibilità di playoff, mentre un bel colpo nel weekend lo ha fatto la Lucchese che ha battuto proprio il Rimini avvicinando così il decimo posto.

Adesso i rossoneri affrontano un derby contro il Pontedera: i granata sono tornati a vincere dopo ben tre sconfitte consecutive con cui hanno perso tre posizioni in classifica, l’obiettivo della fase nazionale dei playoff è lontano (il Perugia entrava nel turno con 10 punti di vantaggio) e allora bisogna provare a piazzarsi al meglio, e attenzione a non tirare troppo la corda perché non è enorme il vantaggio sull’undicesima posizione. Staremo a vedere quello che succederà tra poco, sono tante le squadre da considerare per la corsa ai playoff nel girone B tra cui la stessa Entella, le altre partite dei risultati di Serie C per questo turno infrasettimanale ci daranno altre indicazioni interessanti sulla classifica. (agg. di Claudio Franceschini)

PROSEGUE L’INFRASETTIMANALE!

Si continua a giocare per i risultati di Serie C: mercoledì 6 marzo prosegue infatti il turno infrasettimanale che riguarda la 30^ giornata, siamo sempre più vicini alla conclusione della regular season e avremo 13 partite oggi, con l’inizio alle ore 18:30 e le altre che invece prenderanno il via alle ore 20:45. Tanta carne al fuoco, perché sono coinvolti tutti i tre gironi: nel girone A il big match è senza dubbio Padova Vicenza, i biancoscudati sono tornati a credere nella promozione diretta ma il LaneRossi è in grande crescita e, anche se l’obiettivo principale è ormai sfumato, il terzo posto e la qualificazione alla fase nazionale dei playoff sono un tema più che concreto.

Nel girone B invece sarà interessante la corsa ai playoff perché Juventus U23 e Rimini hanno delle belle occasioni per fare un passo in più nelle prime dieci della classifica, giocando rispettivamente contro Olbia (in trasferta) e Sestri Levante (in casa) che sono invischiate nella lotta per non retrocedere. A tale proposito, un bel salto avanti lo ha fatto la Spal: gli estensi cercano l’allungo decisivo sulla zona spareggi ospitando la Torres, e in questo senso potrebbero anche fare un favore al Cesena che comunque potrebbe non averne bisogno, visto l’enorme vantaggio. Vedremo allora cosa succederà nei risultati di Serie C per questo mercoledì…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Possiamo allora proseguire la nostra analisi sui risultati di Serie C parlando anche del girone C. Qui la Juve Stabia, che dovremo ancora aspettare, si è vista ridurre un margine in classifica che pareva confortante e adesso ha appena 4 punti di vantaggio sul Picerno che a questo punto crede davvero nel grande colpo della promozione diretta. I lucani sono allo Zaccheria contro il Foggia, che dopo la grave crisi ha fatto qualche passo avanti, può ancora pensare di prendersi i playoff ma allo stesso tempo deve guardarsi le spalle. Tra le squadre più in forma del girone C abbiamo anche l’Acr Messina, che a proposito di post season è in un’ottima posizione.

Attenzione, perché un’eventuale vittoria contro il Crotone porterebbe i peloritani ad un solo punto dagli squali, che sono settimi e in forte calo, rappresentando una delusione visto che partivano con l’idea di lottare per la promozione immediata. In coda invece il Monterosi è stato beffato dal Catania mancando una vittoria che avrebbe potuto avvicinare il Monopoli, il Brindisi invece continua a perdere e i margini di errore sono ormai azzerati, visti i 4 punti di ritardo dalla penultima posizione (mentre ormai i playout sono necessari, essendo che il Catania si trova 18 lunghezze più su). Diamo dunque il via a questi risultati di Serie C, poi scopriremo quello che succederà…

RISULTATI SERIE C: 30^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Fiorenzuola Triestina

Ore 18:30 Novara Renate

Ore 20:45 Padova Vicenza

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 71

Padova 64

Atalanta U23 50

Vicenza 49

Triestina 47

Legnago Salus 45

Lumezzane 42

Giana Erminio, Albinoleffe, Pro Vercelli, Pro Patria, Virtus Verona 39

Trento 38

Renate 36

Arzignano 35

Pergolettese 33

Novara 31

Fiorenzuola 27

Pro Sesto 23

Alessandria (-3) 18

GIRONE B

Ore 18:30 Olbia Juventus U23

Ore 18:30 Spal Torres

Ore 20:45 Pontedera Lucchese

Ore 20:45 Rimini Sestri Levante

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 74

Torres 62

Carrarese 56

Perugia 52

Gubbio 51

Pescara 44

Pontedera 42

Rimini, Juventus U23, Pineto, Arezzo 38

Entella 37

Lucchese 35

Vis Pesaro, Ancona 33

Spal 32

Recanatese 30

Sestri Levante 28

Olbia 22

Fermana 20

GIRONE C

Ore 18:30 Acr Messina Crotone

Ore 18:30 Avellino Catania

Ore 18:30 Foggia Picerno

Ore 18:30 Monopoli Brindisi

Ore 20:45 Giugliano Turris

Ore 20:45 Taranto Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 58

Benevento 54

Picerno 51

Avellino, Taranto 50

Casertana 47

Crotone 43

Giugliano 42

Latina 41

Sorrento 40

Audace Cerignola, Acr Messina 39

Potenza 36

Foggia, Catania 35

Turris 29

Virtus Francavilla 26

Monopoli 25

Monterosi 21

Brindisi 17











