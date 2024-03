Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (32^ giornata, oggi 17 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: QUASI METÀ PROGRAMMA!

Ci apprestiamo a vivere un nuovo capitolo dedicato ai risultati di Serie C: le partite che si giocano domenica 17 marzo valgono per la 32^ giornata e sono 14, di conseguenza avremo praticamente metà programma per un giorno davvero intenso, che ci farà compagnia a partire dalle ore 14:00 e si concluderà in tarda serata, visto che gli ultimi match iniziano alle ore 20:45. Stiamo per definire le corse ai vari obiettivi: naturalmente il focus è sulla corsia alla promozione diretta anche perché oggi saranno impegnate Cesena (a Pesaro contro la Vis) e Juve Stabia (a Foggia) e dunque il tema del primo posto nei gironi B e C torna di attualità.

Il dato curioso se vogliamo è quello relativo alle distanze: entrando nella 32^ giornata i romagnoli e le vespe, ma anche il Mantova nel girone A, avevano in classifica 9 punti sulla principale inseguitrice. In questo caso parliamo di Padova, Torres e Benevento: di queste oggi gioca la squadra sarda, che va ad Ancona contro una squadra che deve ancora penare per evitare il playout. Scopriremo tutto tra poco quando finalmente per i risultati di Serie C si comincerà a giocare, adesso chiaramente possiamo fare il consueto approfondimento sui temi principali di questa domenica.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo dunque per assistere alla domenica dedicata ai risultati di Serie C: il passo di Cesena e Juve Stabia è stato diverso e ce lo dice anche il punteggio in classifica (dieci punti a favore dei romagnoli) ma adesso il contesto è identico. I romagnoli hanno strappato nel momento in cui la Torres ha perso tre partite consecutive ed è stato in quel momento che si è creata la forbice con i comunque straordinari isolani, che anche dopo quel momento negativo ci hanno creduto tornando a vincere e dando prova di volersi davvero prendere la gloria, che a questo punto però dovrebbe passare attraverso i playoff.

Il vantaggio della Juve Stabia di fatto è sempre stato costante: le vespe hanno anche approfittato della grande incertezza che si è creata alle loro spalle, perché ad un certo punto secondo in classifica nel girone C era il Picerno e poi sono arrivate Avellino e Casertana, il Taranto ci ha creduto ma poi ha mollato il colpo e oggi deve anche fare i conti con 4 punti di penalizzazione. Adesso però dobbiamo scoprire cosa ci diranno i campi in questa entusiasmante domenica per la 32^ giornata, i risultati di Serie C sono ormai dietro l’angolo…

RISULTATI SERIE C: 32^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 Pro Sesto Triestina

Ore 18:30 Alessandria Renate

Ore 18:30 Arzignano Trento

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 74

Padova 65

Vicenza 53

Atalanta U23, Triestina 50

Legnago Salus 48

Pro Patria, Lumezzane 42

Trento 41

Albinoleffe 40

Pro Vercelli, Virtus Verona 39

Renate 37

Arzignano 35

Novara, Pergolettese 33

Fiorenzuola 30

Pro Sesto 26

Alessandria (-3) 18

GIRONE B

Ore 14:00 Ancona Torres

Ore 14:00 Olbia Recanatese

Ore 14:00 Pineto Arezzo

Ore 16:15 Gubbio Perugia

Ore 18:30 Fermana Sestri Levante

Ore 20:45 Vis Pesaro Cesena

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 77

Torres 68

Carrarese 57

Perugia 55

Gubbio 51

Pescara 45

Pontedera 44

Juventus U23 42

Arezzo 41

Lucchese, Pineto 39

Rimini 38

Entella 37

Spal 35

Sestri Levante 34

Vis Pesaro, Ancona 33

Recanatese 30

Olbia 22

Fermana 21

GIRONE C

Ore 18:30 Casertana Virtus Francavilla

Ore 18:30 Taranto Sorrento

Ore 20:45 Foggia Juve Stabia

Ore 20:45 Monopoli Turris

Ore 20:45 Monterosi Crotone

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 67

Benevento 58

Picerno, Avellino 54

Taranto (-4) 49

Casertana 48

Crotone, Giugliano 46

Latina 44

Sorrento 41

Audace Cerignola, Acr Messina 40

Foggia 39

Potenza 37

Catania 36

Turris 32

Monopoli 29

Virtus Francavilla 27

Monterosi 24

Brindisi 19











