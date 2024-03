Video/ Cesena Gubbio (2-0) gol e highlights: la capolista non sbaglia un colpo (11 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA GUBBIO (2-0): LA PARTITA

La capolista Cesena supera per due reti a zero il Gubbio grazie ad Adamo e Shpendi. Continua la cavalcata vincente dei romagnoli verso la promozione in serie B. La prima frazione non regala grandi emozioni e termina a reti bianche. Di Massimo serve Bernardotto in contropiede, la sua conclusione termina alta. Cross di Corsinelli, Mercati calcia al volo ma non trova la porta. Shpendi riparte in contropiede, ottima l’uscita di Vettorel. Prestia di testa a botta sicura, salva Vettorel.

Il Cesena la sblocca ad inizio seconda frazione. Shpendi serve Adamo che calcia e supera Vettorel. Bernardotto a botta sicura, salva Pisseri con una grande parata. Francesconi parte in contropiede e serve Shpendi che stoppa e la piazza sotto la traversa. Tozzuolo di testa, Pisseri risponde presente. Desogus prova a siglare la rete della bandiera, salva ancora Pisseri.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA GUBBIO (2-0): IL TABELLINO

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Piacentini (st 21’ Ciofi), Prestia, Silvestri; Pierozzi (st 36’ David), Francesconi, De Rose, Adamo; Berti (st 26’ Varone), Kargbo (st 36’ Chiarello); Shpendi All. Toscano A disp. Klinsmann, Siano, Pitti, Coccolo, Giovannini, Coveri, Tampieri.

GUBBIO (4-3-2-1): Vettorel; Corsinelli (st 31’ Rosaia), Tozzuolo, Signorini, Calabrese (st 12’ Dimarco); Mercati (st 12’ Morelli), Casolari, Bumbu (st 26’ Chierico); Di Massimo (st 31’ Udoh), Desogus; Bernardotto. All. Braglia A disp. Greco, Mercadante, Morelli, Brambilla, Dimarco, Pirrello.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa (Croce-Renzullo)

MARCATORI: st 4’ Adamo, 29’ Shpendi

Ammoniti: Mercati, Calabrese, Casolari, De Rose, Kargbo, Pierozzi

